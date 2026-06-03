Nuevo León registra en promedio tres desapariciones diarias: Fundenl
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Del 1 de enero al 31 se mayo del 2026 se han registrado 433 desapariciones lo que representa un promedio de tres personas diarias
Monterrey, Nuevo León.- En el estado, en promedio desaparecen tres personas diarias, de acuerdo con lo que revelaron cifras de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) que denunció un total de 433 desapariciones del 1 de enero al 31 de mayo del 2026.
A través de un comunicado, el colectivo conformado por familiares de personas víctimas de desaparición informó que en Nuevo León existe el registro de 7 mil 485 personas desaparecidas lo que lo mantiene como el quinto estado con más personas víctimas de este delito.
”Del 01 de eneto al 31 de mayo de 2026 se registraron 433 personas desaparecidas, de las cuales 296 continúan sin ser localizadas. Es decir, 68.36% continúan desaparecidas. En estos primeros cinco meses del año, en promedio, han desaparecido tres personas por días”, detalló.
Fundenl destacó que en el contexto del Mundial de Fútbol : 7 mil 485 personas desaparecidas en Nuevo León formarían 680 equipos de fútbol. Esa es la magnitud de esta crisis humanitaria”, precisó.