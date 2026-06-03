Nuevo León registra en promedio tres desapariciones diarias: Fundenl

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Nuevo León registra en promedio tres desapariciones diarias: Fundenl
    Leticia Hidalgo, madre de Roy, fundó Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León FUNDENL, quienes buscan a víctimas de desaparición forzada. Cuartoscuro

Del 1 de enero al 31 se mayo del 2026 se han registrado 433 desapariciones lo que representa un promedio de tres personas diarias

Monterrey, Nuevo León.- En el estado, en promedio desaparecen tres personas diarias, de acuerdo con lo que revelaron cifras de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) que denunció un total de 433 desapariciones del 1 de enero al 31 de mayo del 2026.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reportan-choque-de-tren-y-trailer-en-santa-catarina-nuevo-leon-BL21088119

A través de un comunicado, el colectivo conformado por familiares de personas víctimas de desaparición informó que en Nuevo León existe el registro de 7 mil 485 personas desaparecidas lo que lo mantiene como el quinto estado con más personas víctimas de este delito.

$!Roy Rivera Hidalgo, estudiante de la UANL fue desaparecido el 11 de enero de 2011 en San Nicolás de los Garza, Nuevo León en su domicilio, por policías municipales.
Roy Rivera Hidalgo, estudiante de la UANL fue desaparecido el 11 de enero de 2011 en San Nicolás de los Garza, Nuevo León en su domicilio, por policías municipales. CUARTOSCURO.COM

”Del 01 de eneto al 31 de mayo de 2026 se registraron 433 personas desaparecidas, de las cuales 296 continúan sin ser localizadas. Es decir, 68.36% continúan desaparecidas. En estos primeros cinco meses del año, en promedio, han desaparecido tres personas por días”, detalló.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aseguran-64-mil-litros-de-huachicol-en-general-bravo-nuevo-leon-JG21050900

Fundenl destacó que en el contexto del Mundial de Fútbol : 7 mil 485 personas desaparecidas en Nuevo León formarían 680 equipos de fútbol. Esa es la magnitud de esta crisis humanitaria”, precisó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desaparecidos

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Diles que yo no fui

Diles que yo no fui
true

La bandolera CNTE pone en jaque a una omisa autoridad
El año con mayor número de encuentros con autoridades en frontera con EU fue 2022, con 2 millones 553 mil 540.

Reporta Claudia Sheinbaum caída de 97.5% en migración hacia Estados Unidos
Un cerdito de peluche rosa ha aparecido en cinco escenas de homicidio en Culiacán.

‘Los sicarios del puerquito rosa’... ya suman 5 asesinatos donde aparecen cuerpos junto a un peluche en Culiacán
El nuevo TT01, desarrollado en Tlaxcala con 80% de componentes mexicanos, busca revolucionar la movilidad urbana con un precio accesible y la posibilidad de recargarse mediante energía solar.

¿Es mejor que el Olinia de Sheinbaum?... Tlaxcala lanza su propio auto eléctrico; se carga con el sol y cuesta menos de 100 mil pesos
Las transferencias electrónicas son una maravilla por su rapidez, pero esa misma velocidad se vuelve en nuestra contra.

Transferencias electrónicas: ¿cómo recuperar tu dinero si te equivocaste de CLABE?
La casa de Pipo, ícono de la televisión regiomontana, fue demolida en Monterrey tras más de 25 años en abandono.

¡Que salga Pipo!... demuelen la casa del payaso regiomontano tras 25 años en abandono
Mientras varias figuras de la Selección Mexicana enfrentaron lesiones que limitaron su actividad, Johan Vásquez acumuló minutos de calidad en Europa.

Johan Vásquez, el auténtico ‘caballo de hierro’ entre los europeos de la Selección mexicana