Aseguran 64 mil litros de huachicol en General Bravo, Nuevo León

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    Aseguran 64 mil litros de huachicol en General Bravo, Nuevo León
    La FGR dio a conocer el aseguramiento del hidrocarburo y la captura del chofer. Cortesía

Detienen a hombre cuando conducía un camión con dos autotanques con 64 mil litros de combustible robado

MONTERREY, NL.- Un hombre fue detenido cuando aparentemente conducía un camión con dos autotanques con 64 mil litros de combustible robado, en General Bravo, Nuevo León.

Mediante una denuncia anónima, el Ministerio Público federal obtuvo información sobre el vehículo, las características y la zona en la que se ubicaba la unidad de carga, por lo que ordenó el despliegue de efectivos federales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/inaugura-sheinbaum-primera-fase-de-remodelacion-del-aicm-EG21050703

Elementos de la Policía Federal Ministerial se trasladaron al sector señalado en la denuncia y ubicaron el vehículo que coincidía con las características reportadas.

DETIENEN A HOMBRE TRAS DENUNCIA ANÓNIMA

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer el aseguramiento del hidrocarburo y la captura del chofer.

“El agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo Léon, recibió una denuncia anónima, en la que ciudadanos señalaron las características físicas y operativas de una persona, presuntamente dedicada al transporte ilegal de combustible, sobre la carretera libre Reynosa-Monterrey, kilómetro 174+500, municipio de General Bravo”, señala el texto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/almanza-aviles-niega-detencion-en-eu-y-reaparece-en-culiacan-tras-acusaciones-por-nexos-con-los-chapitos-OH21049722

El hombre no pudo comprobar la pertenencia legal del hidrocarburo y fue detenido.

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