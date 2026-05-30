Aseguran 64 mil litros de huachicol en General Bravo, Nuevo León

Mediante una denuncia anónima, el Ministerio Público federal obtuvo información sobre el vehículo, las características y la zona en la que se ubicaba la unidad de carga, por lo que ordenó el despliegue de efectivos federales.

MONTERREY, NL.- Un hombre fue detenido cuando aparentemente conducía un camión con dos autotanques con 64 mil litros de combustible robado, en General Bravo, Nuevo León .

Elementos de la Policía Federal Ministerial se trasladaron al sector señalado en la denuncia y ubicaron el vehículo que coincidía con las características reportadas.

DETIENEN A HOMBRE TRAS DENUNCIA ANÓNIMA

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer el aseguramiento del hidrocarburo y la captura del chofer.

“El agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo Léon, recibió una denuncia anónima, en la que ciudadanos señalaron las características físicas y operativas de una persona, presuntamente dedicada al transporte ilegal de combustible, sobre la carretera libre Reynosa-Monterrey, kilómetro 174+500, municipio de General Bravo”, señala el texto.