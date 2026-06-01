Reportan choque de tren y tráiler en Santa Catarina, Nuevo León
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El accidente se registró la mañana de este lunes a la altura de la colonia San Francisco
Monterrey, Nuevo León.- Un choque entre un tren y un tráiler se registró la mañana de este lunes en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León , ocasionando la movilización de rescatistas de Protección Civil.
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aseguran-64-mil-litros-de-huachicol-en-general-bravo-nuevo-leon-JG21050900
El accidente ferroviario se registró en San Pedro y San Ángel a la altura de la colonia San Francisco en el mencionado ayuntamiento.
Protección Civil del estado informó que acudió a atender el percance en el que participó una locomotora y una unidad pesada con saldo hasta el momento de una persona lesionada que fue valorada por elementos de la Cruz Roja.