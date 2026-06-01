Reportan choque de tren y tráiler en Santa Catarina, Nuevo León

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    Reportan choque de tren y tráiler en Santa Catarina, Nuevo León
    Una persona fue valorada tras resultar lesionada en un choque entre un tráiler y un tren en Santa Catarina, Nuevo León. Cortesía

El accidente se registró la mañana de este lunes a la altura de la colonia San Francisco

Monterrey, Nuevo León.- Un choque entre un tren y un tráiler se registró la mañana de este lunes en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León , ocasionando la movilización de rescatistas de Protección Civil.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aseguran-64-mil-litros-de-huachicol-en-general-bravo-nuevo-leon-JG21050900

El accidente ferroviario se registró en San Pedro y San Ángel a la altura de la colonia San Francisco en el mencionado ayuntamiento.

Protección Civil del estado informó que acudió a atender el percance en el que participó una locomotora y una unidad pesada con saldo hasta el momento de una persona lesionada que fue valorada por elementos de la Cruz Roja.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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