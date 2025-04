Obstaculiza a candidatos de elección judicial falta de tiempo y recursos en campaña

Falta de tiempo y recursos para hacer campaña, así como información tardía por parte del INE sobre el proceso, son los principales obstáculos que enfrentan quienes participarán en la próxima elección del Poder Judicial.

En entrevista con Reforma, Georgina Vega de Jesús, quien es candidata a Magistrada en materia civil del primer circuito en la Ciudad de México, precisó que sus recursos están limitados porque su campaña es financiada con su propio ingreso mensual.

”No he podido hacer campaña porque precisamente en el Juzgado de Distrito, que es donde yo laboro, el horario de trabajo son jornadas hasta las 8, 9, 10, 11 de la noche y ya no te permite hacer campaña”, señaló Georgina Vega de Jesús, Magistrada del juzgado décimo tercero de distrito en materia civil en la Ciudad de México (CDMX),con 28 años de carrera judicial.

Vega de Jesús, quien es candidata magistrada en materia civil del primer circuito en la CDMX, precisó que los recursos están limitados porque su campaña tiene que financiarla con su propio ingreso mensual. “Somos el soporte de nuestras familias, entonces realmente hay poca disposición de recursos para hacer esta campaña”.

Comentó sentirse nerviosa porque como miembros del Poder Judicial no está acostumbrada ni tiene la experiencia de hacer política.

”No estamos acostumbrados; no tenemos la experiencia de tener, que hacer política, de acercarnos a la gente así directamente, a salir a las calles, a buscar el voto de la ciudadanía, no tenemos esa experiencia, no somos políticos. “Es más, somos de escritorio al 100 por ciento”.

Por su parte, Laura Gabriela Serrano de la Cruz, Jueza Sexta de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, dijo que sólo puedo hacer campaña en días y horas inhábiles y en su campaña invertirá ahorros y parte de su sueldo.

”Nos pusieron un tope, pero nosotros no tenemos esas cantidades de dinero. Somos asalariados. El tope para mi candidatura de magistrada es de 400 y tantos mil pesos, pero pues la verdad no, ni siquiera tengo esa cantidad de dinero”.

Aseguró que la información sobre el proceso por parte del INE ha llegado de manera muy tardía, lo que le ha impedido establecer una estrategia oportuna.

”Apenas estamos viendo el territorio, tampoco se nos informó claramente cuáles eran las colonias que nos tocaban.

”La falta de información oportuna me ha llevado a establecer estrategias tardías. Apenas estoy investigando cuáles son las colonias que me tocan para poderme acercar a la ciudadanía también y que me conozcan”, dijo Serrano de la Cruz, quien busca ser Magistrada de circuito civil en la CDMX.

Lorena Basurto, quien busca ser magistrada penal federal en Edomex, coincidió que la información tardía ha hecho que pierdan tiempo de campaña.

ALERTAN POR FILTRACIÓN DEL CRIMEN

Las trabajadoras del Poder Judicial además advirtieron sobre el riesgo que existe de que con la elección accedan a cargos del Poder Judicial personas sin carrera judicial e incluso vinculadas al crimen organizado.

”Este nuevo sistema de elección permite que gente que no tenga carrera judicial pueda acceder directamente a los cargos, y muchas veces pues no sabemos de dónde vengan, qué intereses puedan proteger

”Probablemente puedan llegar candidatos así (vinculados al crimen) que tengan otros intereses. Invito a que conozcan realmente la trayectoria de todos los candidatos porque sí sería lamentable que personas que no resulten idóneas lleguen a esta institución”, alertó Vega de Jesús.

Serrano de la Cruz dijo que la elección de jueces y magistrados por votación implica que se puedan introducir algunas personas que estén vinculadas con cosas indebidas.

”Invito a la ciudadanía a que vote por los jueces y magistrados ... de carrera judicial con una trayectoria limpia y transparente”, pidió.

‘CIUDADANÍA NO ESTÁ INTERESADA’

Sobre la participación de la ciudadanía en la elección coincidieron en que ésta será muy baja.

”Desafortunadamente veo que la ciudadanía no está interesada, no nos conoce, no conoce ni le interesa el Poder Judicial”, lamentó Vega de Jesús.

Serrano de la Cruz comentó que ella ha preguntado a la ciudadanía si sabe de la reforma y desgraciadamente no tienen idea.