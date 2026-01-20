Recibe CSP a Mary Simon en Palacio; temas indígenas y medio ambiente marcan la visita

/ 20 enero 2026
    Recibe CSP a Mary Simon en Palacio; temas indígenas y medio ambiente marcan la visita
    El encuentro ocurrió cuando está por iniciar la renegociación del tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

La visita de Estado de la gobernadora general de Canadá se da en un momento en que México y sus socios de Norteamérica mantienen su agenda de cooperación y revisión comercial

CDMX.- Los gobiernos de México y Canadá refrendaron sus lazos con la visita de la gobernadora general canadiense, Mary Simon, quien sostuvo este martes 20 de enero de 2026 un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

La reunión se desarrolló en el marco de una agenda bilateral en la que ambas partes han destacado la cooperación y el respeto a los pueblos originarios, así como la atención a asuntos de interés común.

TE PUEDE INTERESAR: México entrega 37 reos a Estados Unidos: Esta sería la lista COMPLETA de los perfiles criminales

“En Palacio Nacional, recibimos a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, luchadora por la defensa de los pueblos indígenas y la reconciliación. Conversamos sobre asuntos de interés común como el medio ambiente y la buena relación entre nuestras naciones”, señaló Sheinbaum.

En su conferencia matutina, la Presidenta indicó previamente que Simon sería recibida con carácter de jefa de Estado y recordó que se trata de la primera gobernadora general indígena en Canadá, con una visita centrada, principalmente, en el diálogo sobre derechos de los pueblos indígenas.

TE PUEDE INTERESAR: Mujeres avanzan en ingeniería en México: SEP reporta 57% de cédulas y títulos en 2025

Como parte de la jornada, Simon encabezó un encuentro con líderes de pueblos indígenas para intercambiar experiencias y prácticas sobre inclusión social y protección de derechos culturales; además, a la reunión en Palacio Nacional asistieron, entre otros, el canciller Juan Ramón de la Fuente y el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay.

En la dimensión institucional, se indicó que la gobernadora general representa al monarca en Canadá y cumple funciones constitucionales y de Estado; en este contexto, se precisó que Simon no participa en negociaciones comerciales y su agenda se vincula con comunidades originarias.

El encuentro ocurrió cuando está por iniciar la renegociación del tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, un proceso que, de acuerdo con lo previsto, deberá concluir en julio de este año para su ratificación en los congresos de los tres países. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

