Dos ‘coahuilenses’ entre los reos de alta peligrosidad entregados por México a EU

Coahuila
/ 20 enero 2026
    Dos ‘coahuilenses’ entre los reos de alta peligrosidad entregados por México a EU
    Daniel Menera Sierra (de playera celeste) y Ricardo González Sauceda ( de playera de rayas) fueron identificados por autoridades como operadores criminales en Coahuila. Foto: Especial

Daniel Menera Sierra y Ricardo González Sauceda fueron señalados como líderes criminales que operaron en la entidad

Entre los 37 reos de alta peligrosidad entregados por el Gobierno de México a Estados Unidos, destacan dos personajes con vínculos con Coahuila.

El primero de ellos Daniel Menera Sierra, conocido como “El Dany”. En marzo de 2015, este hombre fue detenido en San Pedro Garza García, Nuevo León.

TE PUEDE INTERESAR: Omar Harfuch confirma entrega de 37 reos a EU: Hermano de ‘El Mencho’, ‘El Ricky’ y ‘El Señor de la Silla’ estarían en la lista

Autoridades federales lo identificaron como un operador relevante del Cártel de Los Zetas en Coahuila.

Es de destacar que Menera Sierra era considerado jefe regional para ese grupo criminal, y mantenía su centro de operaciones en Piedras Negras, Coahuila.

“Presuntamente era el encargado del trasiego de droga, así como del tráfico de migrantes hacia los Estados Unidos, a través del corredor Piedras Negras, Coahuila–Anáhuac, Nuevo León”, dio a conocer Monte Alejandro Rubido García, quien en ese entonces era Comisionado Nacional de Seguridad,

En la información publicada por el Gobierno federal se señaló que Menera Sierra había llegado hace aproximadamente ocho años a Piedras Negras, donde ascendió rápidamente en la estructura delincuencial.

TE PUEDE INTERESAR: Sedena detiene en Tamaulipas a ‘Nacho Vega’, presunto operador financiero del Cártel del Golfo

A él se le atribuye ordenar ataques a corporaciones locales, principalmente en contra de elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, conocido por sus siglas como GATE, de los municipios de Villa Unión y de Hidalgo, en marzo y agosto del año pasado, donde perdió la vida un elemento estatal”, refirió el Comisionado Nacional de Seguridad.

Daniel Menera Sierra es hermano de Lorenzo Menera Sierra, actual gerente general de Simas de Piedras Negras.

OTRO LÍDER DE CÁRTEL

El otro personaje vinculado a Coahuila, entre estos 37 reos que fueron enviados a Estados Unidos, es Ricardo González Sauceda, alias ‘El Ricky’.

Autoridades federales identifican a este persona como líder regional del Cártel del Noreste con fuerte presencia en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

TE PUEDE INTERESAR: Marinos viajaron en avión militar de Estados Unidos el domingo pasado: Dictamen

González Sauceda fue detenido el pasado 3 de febrero de 2025 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Su captura desató una serie de enfrentamientos entre autoridades y presuntos criminales.

“El Ricky”, señalado en ese entonces como el segundo hombre al mando del Cártel del Noreste, contaba con órdenes de aprehensión por homicidio y privación ilegal de la libertad, entre las víctimas estaban militares y policías, de acuerdo con autoridades federales.

