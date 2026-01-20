Dos ‘coahuilenses’ entre los reos de alta peligrosidad entregados por México a EU

Entre los 37 reos de alta peligrosidad entregados por el Gobierno de México a Estados Unidos, destacan dos personajes con vínculos con Coahuila. El primero de ellos Daniel Menera Sierra, conocido como “El Dany”. En marzo de 2015, este hombre fue detenido en San Pedro Garza García, Nuevo León. TE PUEDE INTERESAR: Omar Harfuch confirma entrega de 37 reos a EU: Hermano de ‘El Mencho’, ‘El Ricky’ y ‘El Señor de la Silla’ estarían en la lista Autoridades federales lo identificaron como un operador relevante del Cártel de Los Zetas en Coahuila. “Es de destacar que Menera Sierra era considerado jefe regional para ese grupo criminal, y mantenía su centro de operaciones en Piedras Negras, Coahuila.

"Presuntamente era el encargado del trasiego de droga, así como del tráfico de migrantes hacia los Estados Unidos, a través del corredor Piedras Negras, Coahuila–Anáhuac, Nuevo León", dio a conocer Monte Alejandro Rubido García, quien en ese entonces era Comisionado Nacional de Seguridad, En la información publicada por el Gobierno federal se señaló que Menera Sierra había llegado hace aproximadamente ocho años a Piedras Negras, donde ascendió rápidamente en la estructura delincuencial. "A él se le atribuye ordenar ataques a corporaciones locales, principalmente en contra de elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, conocido por sus siglas como GATE, de los municipios de Villa Unión y de Hidalgo, en marzo y agosto del año pasado, donde perdió la vida un elemento estatal", refirió el Comisionado Nacional de Seguridad. Daniel Menera Sierra es hermano de Lorenzo Menera Sierra, actual gerente general de Simas de Piedras Negras.