$!México entrega 37 reos a Estados Unidos: Esta sería la lista COMPLETA de los perfiles criminales

A solo unas horas de que fuera confirmada una operación coordinada entre México y Estados Unidos, sobre el traslado de 37 reos, en redes sociales circuló la posible lista completa de todas las identidades criminales. Entre los nombres, destacan algunos por su desarrollo dentro de grupos importantes del crimen organizado en México, como el Cártel del Golfo, Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Beltrán Leyva. TE PUEDE INTERESAR: Omar Harfuch confirma entrega de 37 reos a EU: Hermano de ‘El Mencho’, ‘El Ricky’ y ‘El Señor de la Silla’ estarían en la lista Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue quien confirmó la actividad binacional: “La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional. A solicitud del Departamento de Justicia, se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte”. ESTOS SON LOS 37 PRESOS MEXICANOS QUE FUERON TRASLADADOS A ESTADOS UNIDOS Las personas nombradas en la siguiente lista, llevadas a Estados Unidos en siete aeronaves de las Fuerzas Armadas, fueron distribuidas en prisiones localizadas en las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego. 1. Ricardo Cortés Mateos, alias “El Billetón”: Operador financiero de la facción Los Escorpiones del Cártel del Golfo, señalado por administrar recursos ilícitos y facilitar operaciones de narcotráfico transfronterizo hacia Estados Unidos. En Cortes estadounidenses enfrenta cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero, relacionados con la cadena logística del CDG.

2. Fidel Félix Ochoa, alias “Don Fido”: Integrante vinculado con redes de narcotráfico que presuntamente coordinaban la distribución internacional de drogas. Su traslado a Estados Unidos responde a acusaciones por tráfico de estupefacientes y posibles conexiones de apoyo logístico entre cárteles en varias regiones de México. 3. Óscar Hernández Flores: Presunto operador de actividades de narcotráfico y lavado de dinero con vínculos en estructuras criminales transnacionales. Su caso está siendo procesado en Estados Unidos por presuntos delitos contra la salud y financiamiento ilícito. 4. Juan Pedro Saldívar Farías, alias “Z-27”: Tercero al mando de Los Zetas, grupo criminal caracterizado por violencia extrema y tráfico de drogas, armas y personas. Es requerido en Estados Unidos por tráfico de armas y narcóticos, y su posición jerárquica lo conectaba con operaciones de alto impacto en la frontera.

5. Luis Alfonso Navarro Quezada, alias “Pez”: Colaborador del grupo Los Hermanos Bonques, organización delictiva afín al CJNG; señalado por participar en cadenas de tráfico de drogas sintéticas y lavado de activos. Su traslado se enmarca en la cooperación bilateral contra el CJNG y células asociadas. 6. Eliezer David Seas Centeno, alias “El Picho”: Miembro de una banda dedicada al secuestro y tráfico de drogas, acusado de facilitar rutas de contrabando y violencia ligada a ese negocio ilícito. Las autoridades estadounidenses lo reclaman por tráfico de drogas y delitos conexos. 7. Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”: Operador logístico del Cártel del Pacífico, considerado objetivo prioritario del FBI por su rol en el tráfico de estupefacientes hacia diversos estados de la Unión Americana. Enfrenta cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero.

8. Carlos Alberto Guerrero Mercado, alias “El Químico”: Vinculado con la fabricación y distribución de drogas sintéticas para redes de narcotráfico. Es requerido en Estados Unidos por cargos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero en varias jurisdicciones. 9. Jair Francisco Patrón Tobías, alias “H4” / “Crixus”: Hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez (“El H2”), exlugarteniente de los Beltrán Leyva; señalado por colaborar en la cadena de tráfico internacional de cocaína y metanfetaminas. Su traslado responde a acusaciones de tráfico de drogas y coordinación familiar en operaciones criminales. 10. Guillermo Isaías Pérez Parra: Requerido en Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de drogas. Su participación figura dentro de las estructuras criminales con alcance transnacional enviadas a juzgamiento federal.

11. Manuel Ignacio Correa, alias “El Argentino”: Presunto implicado en lavado de dinero vinculado a redes del narcotráfico. Su traslado se alinea con casos contra financiamiento ilícito en apoyo a organizaciones criminales. 12. Lucas Anthony Mendoza / Francisco López Martínez, alias “T”: Identificado por las autoridades estadounidenses en causas por tráfico de drogas y lavado de dinero. Su doble identidad se menciona en procesos federales activos que buscan desarticular redes de distribución. 13. Yahir Alejandro Luján Rojo, alias “Rojo”: Investigado por cortes en Arizona por tráfico de drogas. Su caso se vincula con rutas de contrabando que conectan México con Estados Unidos.

14. Eliomar Segura Torres, alias “Helio”: Presunto implicado en conspiración para lavar dinero relacionado con grupos criminales trasnacionales. Su traslado apunta a desmantelar redes financieras ilícitas. 15. Eduardo Rigoberto Velasco Calderón: Acusado de lavado de dinero en investigaciones que abarcan organizaciones de narcotráfico con presencia en varios estados de México. 16. Gustavo Adolfo Castro Medina: Requerido por delitos como tráfico de armas y drogas, según acusaciones presentadas en tribunales estadounidenses.

17. Roberto González Hernández, alias “El 04”: Líder de la célula Los Cabrera Sarabia del Cártel del Pacífico; señalado por coordinar actividades de narcotráfico y violencia regional. Se enfrenta a procesos por delitos federales de narcóticos.

18. Heriberto Hernández Rodríguez, alias “Negrolo”: Identificado como líder del Cártel del Noreste, organización surgida de Los Zetas con actividades de tráfico de drogas y secuestro. En Estados Unidos enfrenta cargos por narcotráfico. 19. María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”: Ligada al CJNG y con una orden de aprehensión del FBI por presuntamente brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera y participar en tráfico de drogas y delitos conexos.

20. Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”: Líder regional del Cártel del Noreste (CDN), organización escindida de Los Zetas con presencia en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Es reclamado en Estados Unidos por narcotráfico, tráfico de armas y actos violentos que incluyen ataques con granadas contra personal castrense. Su captura fue considerada estratégica para desarticular violencia en la frontera norte. 21. Francisco Arredondo Colmenero, alias “Pancho”: Operador vinculado a redes de delincuencia organizada con presuntos delitos de tráfico de drogas y asociación criminal transfronteriza. Su traslado a Estados Unidos lo sitúa dentro de procesos federales que buscan cortar rutas de distribución de estupefacientes hacia ese país. 22. Luis Carlos Dávalos López: Indiciado por tráfico de drogas y asociación delictuosa; figuras como Dávalos operaban como facilitadores logísticos o distribuidores en regiones clave de traslado de estupefacientes hacia Estados Unidos.

23. Daniel Menera Sierra, alias “Dany”: Presunto integrante de bandas de crimen organizado involucradas en tráfico de drogas y lavado de dinero; su traslado responde a investigaciones que lo relacionan con conspiración para introducir estupefacientes a territorio estadounidense. 24. Humberto Rivera Rivera, alias “El Viejón”: Operador vinculado al Cártel del Pacífico, señalado por el FBI como objetivo prioritario por su participación en el tráfico internacional de drogas y lavado de activos. Su traslado forma parte de esfuerzos bilaterales para desmantelar cadenas logísticas de narcóticos. 25. Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”: Operador logístico del cártel de Los Beltrán Leyva, colaborador de altos mandos como Fausto Isidro Meza Flores (“Chapo Isidro”) y Óscar Manuel Gastélum (“El Músico”). Está implicado en tráfico de cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos y en financiamiento ilícito de la organización.

26. Abraham Macias Mendoza, alias “Don Abraham”: Se le atribuye participación en actividades de narcotráfico y crimen organizado que conectan con operaciones transnacionales delictivas, siendo requerido por la justicia estadounidense por conspiración y tráfico de estupefacientes. 27. Julio César Mancera Dozal, alias “Tortuga”: Integrante del Cártel del Pacífico (facción Los Mayos), señalada por el envío de drogas a los mercados de Estados Unidos. Se le relaciona con tráfico de metanfetaminas y cocaína y con redes de distribución clave. 28. Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”: Padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando de Los Beltrán Leyva, organización que controla rutas marítimas y terrestres para el contrabando de cocaína y metanfetaminas. Está acusado en EUA de tráfico de drogas y conspiración dentro de esa red criminal.

29. José Luis Sánchez Valencia, alias “El Chalaman”: Operador del CJNG, grupo considerado por autoridades estadounidenses y mexicanas como de los más poderosos en tráfico de fentanilo, metanfetaminas y otras drogas. Enfrenta cargos federales por tráfico de estimulación sintética y crimen organizado transnacional. 30. Juan Carlos Alonso Reyes: Implicado en redes de narcotráfico transfronterizo; requerido por conspiración para distribuir drogas en Estados Unidos. Su función específicas o conexión directa con un cártel mayor no fue detallada en fuentes abiertas pero figura en la lista oficial de trasladados por vínculos con crimen organizado. 31. Rodrigo Pérez Mezquite, alias “Don Rodrigo”: Considerado operador de delincuencia organizada implicado en el contrabando de drogas y otras conductas federales en EU. Su traslado responde a la querella estadounidense por conspiración para distribuir narcóticos en varios estados.

32. Jorge Damián Román Figueroa, alias “El Soldado”: Líder de Los Malas-Mañas, célula afín al Cártel del Pacífico-Los Mayos, implicada en el tráfico de drogas y otros ilícitos para sostener operaciones en regiones estratégicas fronterizas. Es requerido por cargos de criminalidad organizada y narcotráfico. 33. Armando Gómez Núñez, alias “Delta1”: Líder de Los Deltas, célula alineada con el CJNG; acusado de coordinar tráfico de drogas y lavado de dinero. Su posición lo convierte en un objetivo clave en procesos federales estadounidenses contra la expansión del CJNG. 34. Hernán Geovani Ojeda Elenes, alias “Inge”: Identificado en listados oficiales de trasladados por su participación en redes de crimen organizado y contrabando de drogas hacia Estados Unidos, enfrentando cargos por conspiración para distribuir sustancias controladas.