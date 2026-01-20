Ya opera Estados Unidos contra el narco en México y Coahuila: Anabel Hernández

Las operaciones de Estados Unidos para combatir el crimen organizado en México ya es una realidad e incluso se han extendido a cinco estados, entre ellos Coahuila, afirmó la periodista Anabel Hernández, en la más reciente edición de su podcast Narcosistema.

A lo largo del episodio titulado ‘¿Sheinbaum acepta intervención? Fuerzas de EE. UU. listas para actuar en México’, Hernández hace un recuento de la relación entre México y Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump al poder en el país vecino, así como de los requerimientos y reproches de Washington respecto a la cercanía del Gobierno mexicano con naciones como Venezuela.

En su análisis, la periodista afirmó que Donald Trump ya habría logrado una negociación que podría traducirse en el sometimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad. Señaló que la Casa Blanca habría solicitado información sobre posibles nexos del narcotráfico mexicano con la administración y la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con Hernández, quien asegura que esta información proviene de fuentes cercanas a las comunicaciones binacionales, también se habría exigido la detención y entrega de integrantes de diversas facciones del Cártel de Sinaloa, del Cártel Jalisco Nueva Generación, del Cártel del Noreste, así como de políticos presuntamente vinculados al crimen organizado.