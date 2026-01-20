Ya opera Estados Unidos contra el narco en México y Coahuila: Anabel Hernández
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
En su podcast, la periodista y escritora afirma que hay más de mil elementos distribuidos en varias entidades del país
Las operaciones de Estados Unidos para combatir el crimen organizado en México ya es una realidad e incluso se han extendido a cinco estados, entre ellos Coahuila, afirmó la periodista Anabel Hernández, en la más reciente edición de su podcast Narcosistema.
A lo largo del episodio titulado ‘¿Sheinbaum acepta intervención? Fuerzas de EE. UU. listas para actuar en México’, Hernández hace un recuento de la relación entre México y Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump al poder en el país vecino, así como de los requerimientos y reproches de Washington respecto a la cercanía del Gobierno mexicano con naciones como Venezuela.
TE PUEDE INTERESAR: Dos ‘coahuilenses’ entre los reos de alta peligrosidad entregados por México a EU
En su análisis, la periodista afirmó que Donald Trump ya habría logrado una negociación que podría traducirse en el sometimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad. Señaló que la Casa Blanca habría solicitado información sobre posibles nexos del narcotráfico mexicano con la administración y la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con Hernández, quien asegura que esta información proviene de fuentes cercanas a las comunicaciones binacionales, también se habría exigido la detención y entrega de integrantes de diversas facciones del Cártel de Sinaloa, del Cártel Jalisco Nueva Generación, del Cártel del Noreste, así como de políticos presuntamente vinculados al crimen organizado.
Respecto a las especulaciones sobre una posible intervención estadounidense en la seguridad mexicana, derivadas de diversas declaraciones de Trump, Anabel Hernández sostuvo que dicha intervención ya está en marcha.
“¿A qué está dispuesta a acceder Claudia Sheinbaum con tal de mantenerse en la silla presidencial y no recibir un susto como el de Nicolás Maduro? Lo que hemos investigado es que ya está dando concesiones indecibles. Claudia Sheinbaum ya tuvo que dar el sí para que fuerzas de Estados Unidos intervengan en suelo mexicano y encabecen directamente operaciones”, afirmó.
TE PUEDE INTERESAR: México entrega 37 reos a Estados Unidos: Esta sería la lista COMPLETA de los perfiles criminales
Añadió que estas acciones ya habrían comenzado con el despliegue de más de mil elementos de fuerzas estadounidenses en distintas entidades del país, entre ellas Coahuila, pese a que Sheinbaum ha reiterado públicamente que esa opción no está sobre la mesa.
“Se habla de que esos mil elementos de las fuerzas del orden del gobierno de Trump ya se encuentran distribuidos en cinco estados de la República donde están los blancos prioritarios para la Casa Blanca: Jalisco, Sinaloa, Durango, Coahuila y Michoacán”, aseguró.
“Algunos sostienen que estas operaciones son inminentes y que, aunque miembros de la Marina y del Ejército Mexicano estarán presentes, son conscientes de que el control ya no estará en manos de México”, expresó.
TE PUEDE INTERESAR: Marinos viajaron en avión militar de Estados Unidos el domingo pasado: Dictamen
Finalmente, agregó que, al menos en lo que respecta a los objetivos prioritarios, existe una serie de operativos planeados bajo el nombre de Operación Táctica de Cooperación, cuyos resultados máximos se esperarían en el transcurso de un mes, a lo largo de enero, lo que coincide con la reciente entrega de 37 capos registrada este martes.