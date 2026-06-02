¡Otra vez el Tren Ligero! Suspenden servicio por segundo día

El caos regresó al sur de la Ciudad de México. Por segundo día consecutivo, el Tren Ligero tuvo que suspender su servicio, dejando a miles de usuarios varados. En esta ocasión, la falla fue provocada por la caída de una rama de árbol sobre la catenaria en la interestación Huipulco - Xomali. El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que, mientras el personal trabaja a marchas forzadas para retirar la rama y reparar el cableado, se habilitó un servicio provisional que va únicamente de Tasqueña al Estadio Azteca. El resto de la línea permanece congelada.

EL SUR DE LA CDMX VUELVE A COLAPSAR Esta nueva interrupción provocó un colapso inmediato en la movilidad de las alcaldías Tlalpan y Xochimilco. Cientos de personas que intentan regresar a sus hogares se han topado con camiones y unidades de transporte público completamente saturadas, lo que ha obligado a muchos a caminar largas distancias por las avenidas principales. La molestia de los pasajeros inundó rápidamente las redes sociales, donde llovieron críticas hacia las autoridades. Los usuarios recordaron con indignación los meses de remodelación y la reciente promesa de mejoras en el sistema. “Meses de remodelación y trenes nuevos para que al final no haya transporte”, reclamó un afectado.

LA RACHA DE FALLAS A DÍAS DEL MUNDIAL Este incidente ocurre apenas 24 horas después de otra grave avería. Ayer, el nuevo convoy bautizado como “El Ajolote” sufrió la rotura de un cable entre las estaciones Registro Federal y Textitlán, atrapando a los pasajeros, quienes tuvieron que desalojar el tren y caminar sobre las vías. La situación enciende las alarmas debido a que “El Ajolote” fue inaugurado con bombo y platillo el pasado 11 de mayo por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Este tren está proyectado como el eje principal de transporte para conectar a los aficionados con el Estadio Azteca durante el próximo Mundial 2026, el cual está a escasos días de inaugurarse.

Publicidad