¡Otra vez el Tren Ligero! Suspenden servicio por segundo día

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    ¡Otra vez el Tren Ligero! Suspenden servicio por segundo día
    Por segundo día consecutivo, el Tren Ligero tuvo que suspender su servicio, dejando a miles de usuarios varados. FOTO: CUARTOSCURO

El Tren Ligero colapsa el sur de la CDMX por segundo día consecutivo; una rama caída suspende el servicio a solo días de iniciar el Mundial 2026.

El caos regresó al sur de la Ciudad de México. Por segundo día consecutivo, el Tren Ligero tuvo que suspender su servicio, dejando a miles de usuarios varados. En esta ocasión, la falla fue provocada por la caída de una rama de árbol sobre la catenaria en la interestación Huipulco - Xomali.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que, mientras el personal trabaja a marchas forzadas para retirar la rama y reparar el cableado, se habilitó un servicio provisional que va únicamente de Tasqueña al Estadio Azteca. El resto de la línea permanece congelada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/suspenden-servicio-del-tren-ligero-en-cdmx-por-incendio-tras-una-hora-fue-reanudado-BK15864713

EL SUR DE LA CDMX VUELVE A COLAPSAR

Esta nueva interrupción provocó un colapso inmediato en la movilidad de las alcaldías Tlalpan y Xochimilco. Cientos de personas que intentan regresar a sus hogares se han topado con camiones y unidades de transporte público completamente saturadas, lo que ha obligado a muchos a caminar largas distancias por las avenidas principales.

La molestia de los pasajeros inundó rápidamente las redes sociales, donde llovieron críticas hacia las autoridades. Los usuarios recordaron con indignación los meses de remodelación y la reciente promesa de mejoras en el sistema. “Meses de remodelación y trenes nuevos para que al final no haya transporte”, reclamó un afectado.

$!Esta nueva interrupción provocó un colapso inmediato en la movilidad de las alcaldías Tlalpan y Xochimilco.
Esta nueva interrupción provocó un colapso inmediato en la movilidad de las alcaldías Tlalpan y Xochimilco. FOTO: CUARTOSCURO

LA RACHA DE FALLAS A DÍAS DEL MUNDIAL

Este incidente ocurre apenas 24 horas después de otra grave avería. Ayer, el nuevo convoy bautizado como “El Ajolote” sufrió la rotura de un cable entre las estaciones Registro Federal y Textitlán, atrapando a los pasajeros, quienes tuvieron que desalojar el tren y caminar sobre las vías.

La situación enciende las alarmas debido a que “El Ajolote” fue inaugurado con bombo y platillo el pasado 11 de mayo por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Este tren está proyectado como el eje principal de transporte para conectar a los aficionados con el Estadio Azteca durante el próximo Mundial 2026, el cual está a escasos días de inaugurarse.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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