$!Padres de Ayotzinapa rechazan información sobre 20 bolsas con restos: “Es falsa e imprecisa”

A casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, madres y padres de los jóvenes rechazaron la información publicada por el diario La Jornada sobre el presunto hallazgo de más de 20 bolsas con restos humanos y un supuesto crematorio clandestino relacionado con nuevas líneas de investigación del caso. A través de un comunicado, el colectivo Padres y Madres de Ayotzinapa fijó su postura respecto de la nota publicada el 31 de agosto de 2026 por Miguel Ángel Velázquez, titulada “Dan giro al caso Ayotzinapa 20 bolsas con restos y un crematorio clandestino”, información que posteriormente fue retomada por otros medios de comunicación.

Los familiares de los normalistas señalaron que el contenido de la publicación es “falso e impreciso” y acusaron que mezcla información correspondiente a distintos momentos de la investigación, desde 2014 hasta la actualidad. De acuerdo con el colectivo, ni los padres y madres de los estudiantes desaparecidos ni sus representantes han sido notificados sobre el supuesto hallazgo de 20 bolsas con restos humanos, ni sobre estudios que busquen determinar si alguno de los fragmentos corresponde a los normalistas.

PADRES DE LOS 43 NIEGAN HABER RECIBIDO INFORMACIÓN SOBRE LAS BOLSAS En su comunicado, los familiares cuestionaron que la publicación señale que fueron localizadas más de 20 bolsas con restos humanos en distintos puntos de Guerrero y que actualmente se encuentran bajo análisis. La información publicada por La Jornada refiere que se trataría de bolsas conocidas como “petrosas”, debido a la dureza de los fragmentos y a que habrían sido sometidas a altas temperaturas. Según la nota, algunas habrían sido encontradas en el basurero de Cocula, el río San Joaquín y dentro y fuera de la funeraria El Ángel, ubicada en Iguala. La publicación sostiene que los restos estarían siendo sometidos a estudios para determinar su origen y plantea que podrían representar un elemento para modificar algunas de las hipótesis existentes sobre la desaparición de los estudiantes. Ante ello, los padres y madres de los 43 aseguraron que desconocen esa información. “Los padres y madres no hemos recibido ninguna información ni han sido notificados nuestros representantes el hallazgo de bolsas con restos y mucho menos de veinte bolsas que refiere la nota de La Jornada”, señalaron. También indicaron que el supuesto hallazgo tampoco fue informado durante la reunión que sostuvieron recientemente con la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con el colectivo, en ese encuentro participaron la mandataria federal, la titular de la Secretaría de Gobernación, el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA) y el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ). Los familiares señalaron que tampoco conocen el punto del río San Joaquín mencionado en la publicación. PADRES DE LOS 24 NORMALISTAS DE AYOTZINAPA RECHAZAN QUE EXPERTOS INDEPENDIENTES HAYAN IGNORADO RESTOS Otro de los señalamientos que rechazaron los padres y madres de los normalistas está relacionado con la afirmación de que algunos restos encontrados durante la investigación habrían sido desestimados por expertos independientes. La publicación de La Jornada sostiene que algunas de las llamadas “petrosas” estuvieron a disposición de investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de organizaciones civiles que participaron en el caso, pero que no habrían sido consideradas relevantes. El colectivo negó que los expertos que los han acompañado se hayan negado a realizar análisis sobre restos encontrados durante las investigaciones. “Es imprecisa la información de que algunos restos encontrados desde que ocurrieron los hechos los expertos independientes que nos han acompañado se hayan negado a realizar las pruebas correspondientes, eso no ha ocurrido”, afirmaron. Los familiares sostuvieron que, por el contrario, mantienen interés en que se continúen y profundicen todas las líneas de investigación para establecer qué ocurrió con los estudiantes desaparecidos. Incluso señalaron que respaldan que se investigue la posible participación de integrantes del Ejército mexicano dentro de las líneas relacionadas con el caso. “Los padres y madres, así como nuestros representantes y todos los que nos han acompañado, somos los más interesados que se continúen y se profundicen todas las líneas de investigación, incluso la del ejército mexicano, para dar con el paradero de nuestros hijos”, indicaron.

¿QUÉ SE SABE DE LA FUNERARIA EL ÁNGEL? Uno de los puntos centrales de la información publicada por La Jornada es la funeraria El Ángel, ubicada en Iguala, Guerrero. El colectivo reconoció que sí tuvo conocimiento de una diligencia realizada en ese establecimiento durante marzo de 2026. Según explicaron los padres y madres, durante esa diligencia se localizó una bolsa que tenía una etiqueta correspondiente al año 2014 y que podría contener restos. Sin embargo, aclararon que solicitaron a la Fiscalía General de la República que se realizaran los estudios correspondientes para determinar la naturaleza de su contenido y descartar o confirmar cualquier posible relación con el caso Ayotzinapa. Los familiares también pidieron que esos trabajos sean realizados de manera coordinada con sus peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), grupo que ha acompañado a las familias durante la investigación. El objetivo, señalaron, es contar con certeza sobre los resultados de los análisis antes de establecer cualquier conclusión sobre los restos. ESTO DICE LA VERSIÓN PUBLICADA SOBRE UN CREMATORIO CLANDESTINO La nota de La Jornada también refiere que la funeraria El Ángel contaba con tres hornos crematorios y que uno de ellos habría operado de manera clandestina, sin registro oficial. Según la publicación, este sitio se habría convertido en un punto relevante para las nuevas líneas de investigación y existiría la sospecha de que todavía podrían encontrarse fragmentos humanos enterrados en sus inmediaciones. La información periodística también plantea que una primera bolsa con restos localizada en el basurero de Cocula habría permanecido durante años en el área de un crematorio sin que se realizaran investigaciones suficientes sobre su contenido. El artículo sostiene que las más de 20 bolsas mencionadas se encuentran actualmente bajo análisis de laboratorio para determinar científicamente a quién pertenecen. Los padres y madres de los 43, sin embargo, señalaron que no han sido informados oficialmente sobre la existencia de ese conjunto de bolsas ni sobre resultados de estudios relacionados con ellas. FAMILIARES CUESTIONAN INFORMACIÓN QUE NO HAYA SIDO COMUNICADA OFICIALMENTE El colectivo manifestó su preocupación por la difusión de información que consideran sensible y que, de acuerdo con su versión, no ha sido comunicada por las autoridades responsables de la investigación. Los padres y madres señalaron que la desaparición de sus hijos representa un proceso que ha generado dolor durante casi 12 años y pidieron que cualquier información relacionada con posibles restos sea respaldada por pruebas. “Nosotros queremos creer cada información que se tenga para dar con el paradero de nuestros hijos por lo que no se vale informar públicamente algo que no tenga sustento”, expresaron. También solicitaron a medios de comunicación, autoridades y particulares evitar la difusión de datos sobre el caso cuando no exista información oficial que permita comprobarlos. LA NOTA TAMBIÉN PLANTEA NUEVAS HIPÓTESIS POLÍTICAS QUE INCLUYEN AL GOBERNADOR ÁNGEL AGUIRRE Además de los restos y la funeraria, la publicación de La Jornada plantea posibles líneas de investigación relacionadas con personajes políticos y las estructuras de poder que operaban en Guerrero durante los años en que ocurrieron los hechos. El texto menciona al entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero y al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, así como al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y a la corriente Nueva Izquierda. “Las revelaciones dadas a conocer en los días recientes advierten del caso omiso, o de un posible acuerdo entre personajes con influencia política, que hicieron inmune a gente involucrada, como el caso del entonces gobernador Ángel Aguirre, y en el que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se convierte en el vértice de todas las complicidades, advierten los datos obtenidos por este diario y que, según las fuentes, se hallan en las declaraciones, principalmente de los padres de los desaparecidos, recabadas por las autoridades involucradas en el caso.” La publicación también cuestiona el papel que habrían tenido diferentes instituciones y organizaciones que participaron en la investigación del caso, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el GIEI. Estas afirmaciones forman parte de las hipótesis y señalamientos planteados en la publicación periodística y no fueron presentados por el colectivo de padres y madres como información oficial recibida por ellos. Los familiares, por su parte, insistieron en que todas las líneas de investigación deben ser profundizadas y que cualquier nueva evidencia debe ser sometida a análisis para establecer su autenticidad y posible relación con la desaparición de los estudiantes.

PADRES DE AYOTZINAPA PIDEN PRUEBAS ANTES DE DIFUNDIR RESULTADOS La postura del colectivo se centra en solicitar que los posibles hallazgos relacionados con restos humanos sean comunicados primero a las familias y sus representantes, además de que los análisis sean realizados con participación de sus especialistas. En particular, respecto de la bolsa localizada en la funeraria El Ángel, señalaron que están a la espera de estudios que permitan determinar si contiene restos humanos y, en caso de confirmarse, establecer su posible identidad. Hasta el momento, de acuerdo con el comunicado de los padres y madres, no cuentan con información oficial que confirme que las más de 20 bolsas mencionadas en la publicación de La Jornada contengan restos de alguno de los 43 estudiantes desaparecidos. El colectivo reiteró que su objetivo es conocer el paradero de sus hijos y esclarecer lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, por lo que pidió que las investigaciones continúen y que cualquier conclusión sea sustentada con pruebas. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa continúa bajo investigación de las autoridades federales, mientras las familias mantienen su exigencia de conocer el destino de los estudiantes y de que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.