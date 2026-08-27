Piden padres de los 43 robustecer acusación contra Aguirre por Ayotzinapa: ‘Estamos lejos de saber el paradero de los normalistas’

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    Piden padres de los 43 robustecer acusación contra Aguirre por Ayotzinapa: ‘Estamos lejos de saber el paradero de los normalistas’
    Durante la reunión con Sheinbaum también abordaron las declaraciones que Aguirre realizó ante el juez. Cuartoscuro

Familiares rechazan argumento de Aguirre respecto a que no cuenta con información sobre los estudiantes

CDMX.- Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum reforzar las pruebas contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, al considerar que, por el cargo que ocupaba durante la desaparición de los estudiantes, debe contar con información sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.

Tras una reunión en Palacio Nacional, Isidoro Vicario, abogado de las familias, afirmó que los padres plantearon directamente a la mandataria la necesidad de robustecer la acusación contra el exgobernador dentro del plazo de cuatro meses fijado para la investigación complementaria.

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“Los padres insistieron de que él, en su calidad de exgobernador del estado de Guerrero, pues tiene mucha participación”, señaló.

“Por eso también solicitaron de manera formal, los padres, que se tienen que robustecer las pruebas para sostener esa acusación en contra del exgobernador Ángel Aguirre”.

CONOCEN DATOS DE PRUEBA QUE SOSTIENEN LA IMPUTACIÓN

Vicario indicó que representantes de las familias estuvieron presentes en la audiencia de vinculación a proceso, por lo que conocen los datos de prueba con los que la Fiscalía sostiene la imputación.

Explicó que durante la reunión con Sheinbaum también se abordaron las declaraciones que Aguirre realizó ante el juez sobre el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con el abogado, el exmandatario guerrerense aseguró que no contaba con información sobre el paradero de los estudiantes y que, de tenerla, la daría a conocer.

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Las familias, sin embargo, rechazaron esa postura.

“Los padres y madres han dicho que creemos que debe de tener cierta información de lo que ocurrió la noche del 26 y eso es del paradero de los 43 estudiantes”, sostuvo Vicario.

El abogado señaló que todavía analizarán la posibilidad de buscar un encuentro directo con Aguirre, como las familias han hecho con otros involucrados en el caso.

“Vamos a valorar para ver la pertinencia”, respondió al ser cuestionado sobre un eventual acercamiento con el exgobernador.

FALTA UN MES PARA QUE SE CUMPLAN 12 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE LOS 43

La exigencia sobre Aguirre formó parte de los planteamientos realizados a Sheinbaum cuando falta un mes para que se cumplan 12 años de la desaparición de los estudiantes.

Vicario sostuvo que las familias reconocieron avances en algunas líneas de investigación, particularmente en el análisis de telefonía celular, pero advirtió que todavía no existe información suficiente para establecer el destino de los normalistas.

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Reveló que las investigaciones sobre comunicaciones y dispositivos permitieron identificar a personas que tuvieron en su poder teléfonos de algunos de los jóvenes después de los hechos.

“Hay algunas personas quienes tuvieron los dispositivos de algunos jóvenes de Ayotzinapa después de los hechos”, informó, aunque evitó proporcionar nombres o detalles por el sigilo de la investigación.

“De manera objetiva hay ciertos avances en las investigaciones, pero ahora que de esas investigaciones nos puedan dar luces del paradero, estamos lejos aún”, agregó.

INSISTEN EN LA ENTREGA DE FOLIOS DE ARCHIVOS MILITARES

Las familias también insistieron en la entrega de folios de archivos militares y en las extradiciones pendientes, entre ellas la de Tomás Zerón y la del denominado juez de barandilla, relacionado con una línea de investigación según la cual 17 estudiantes habrían sido detenidos y llevados a instalaciones policiales.

Además, solicitaron nuevamente el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

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Vicario aseguró que Sheinbaum instruyó a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a establecer comunicación directa con los expertos para explorar su posible regreso al País.

“Esperemos que haya ese compromiso real”, expresó.

GOBIERNO FEDERAL DARÁ A CONOCER INFORMACIÓN OFICIAL SOBRE AVANCES

La Presidenta también ofreció que el Gobierno federal dará a conocer próximamente información oficial sobre los avances del caso Ayotzinapa.

Pese a ello, el representante de las familias insistió en que el objetivo central continúa sin cumplirse.

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“Estamos a un mes de cumplir 12 años y estamos lejos todavía de saber el paradero de los 43 normalistas”, afirmó.

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