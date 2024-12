Partidos políticos ocultan sueldos de sus dirigentes, ante la extinción del INAI

En la antesala de la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), partidos políticos, sobre todo de oposición, que enarbolaron el discurso de defensa del derecho a la transparencia y la permanencia del instituto, en los hechos siguen siendo opacos.

El pasado 4 de noviembre EL UNIVERSAL, vía la Ley de Transparencia, solicitó a los seis partidos nacionales —Morena, PAN, PRI, PT, PVEM, y MC— información básica que por ley debe ser pública, como los salarios de sus dirigencias nacionales vigentes a noviembre de 2024, así como si sus líderes gozaban de prima vacacional, caja de ahorro, seguro de gastos médicos mayores, aguinaldo o cualquier prestación económica o en especie relacionada con su función.

Todos los institutos políticos pusieron excusas o usaron la ley de transparencia que les permite prórrogas en los tiempos de entrega de información para darle la vuelta a la solicitud y no proporcionar lo solicitado.

Morena y el PVEM pidieron una ampliación del plazo, que venció el pasado 17 de diciembre.

El PAN y el PRI dijeron que la información requerida era pública en la Plataforma Nacional de Transparencia, pero la misma no está actualizada.Mientras tanto, el PT y Movimiento Ciudadano indicaron que sus dirigencias nacionales no percibían un sueldo por sus funciones.

En su respuesta, Morena aseguró que la información estaba en la Plataforma Nacional de Transparencia; sin embargo, al revisarla se constató que los datos no se encuentran actualizados.

Todavía aparece Mario Delgado como presidente del CEN de Morena con sueldo de 69 mil 187 pesos mensuales, sin impuestos ni prestaciones, mientras que la exsecretaria general Citlalli Hernández no recibió ningún tipo de remuneración, pues ejerció su cargo de manera honoraria.

El partido guinda omitió proporcionar información sobre su presidenta, Luisa María Alcalde, y su secretaria general, Carolina Rangel.

El partido oficialista informó que quienes presten servicios dentro de la estructura de Morena sólo recibirán pagos por honorarios asimilados a salarios, según el régimen fiscal previsto por la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

En lo que respecta a los días de vacaciones, caja de ahorro, seguro de gastos médicos mayores, aguinaldo y cualquier prestación económica o especie, el partido dijo que los honorarios son el pago que reciben las personas que prestan un servicio de manera independiente, lo que implica la ausencia de una relación de subordinación entre patrón y empleado.

El pasado 29 de noviembre, el PAN, que dirige Jorge Romero Herrera, expuso que la información era pública en el sitio de la PNT https://www.plataformadetransparencia.org.mx, pero la información sólo está actualizada hasta el segundo semestre de 2024.

En la información se puede constatar que no aparece el salario de su entonces dirigente Marko Cortés, pero hay remuneraciones de figuras como, por ejemplo, Fernando Yunes Márquez (hermano del senador Miguel Ángel Yunes Márquez), que percibía un salario mensual de 84 mil 129, sin impuestos ni prestaciones, más 7 mil 945 pesos de prestaciones, pero no menciona si cuenta con seguro de vida o aguinaldo, como se solicitó.

El PRI, que preside el senador Alejandro Moreno Cárdenas, reportó que la información era pública en el sitio de la PNT, pero de igual forma únicamente se halla actualizada hasta el inicio del segundo semestre de 2024.

De acuerdo con el tabulador de remuneraciones, en el caso de su dirigente nacional, Alejandro Moreno, el cargo “lo ejerce de manera honorífica”, es decir, no percibe remuneración alguna.En su repuesta el PRI detalla que algunos militantes realizan actividades administrativas dentro del partido.

“Eso no significa que el Comité Ejecutivo deje a un lado la protección”; por ello, con base en la Ley del Trabajo ha implementado “algunas prestaciones”, así, el partido, dijo, ha tomado las medidas para implementar de manera gradual el pago de prima vacacional y otras prestaciones, pero a la fecha de la respuesta a la solicitud de información “no se encontró información respecto a pagos por el concepto de prima vacacional, caja de ahorro ni seguro de gastos médicos mayores”.

Por lo que respecta al aguinaldo, el PRI informó que sí paga este concepto conforme a la ley, pero no especifica quiénes ni cuántos militantes reciben este derecho.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que preside Karen Castrejón, solicitó una prórroga para dar respuesta a la solicitud de información.

En su contestación, entregó información anual de 2023 y de enero a noviembre de 2024.

En ésta se da cuenta de que Castrejón ha cobrado cero pesos en los últimos dos años, lo mismo que Carlos Alberto Puente, Arturo Escobar y Manuel Velasco Coello, quienes forman parte del Consejo Nacional.

El PVEM afirmó que paga la cantidad de “$0.00 pesos por concepto de caja de ahorro y pago de gastos médicos”, pero omitió señalar si paga prima vacacional, aguinaldo u otra prestación.

El Partido del Trabajo (PT), que preside el diputado Alberto Anaya Gutiérrez, informó que su dirección se ejerce de manera colegiada a través de un órgano denominado Comisión Ejecutiva Nacional, integrado por 160 personas y otras 17 que forman la Comisión Coordinadora Nacional.

Indicó que con base en sus estatutos los militantes, afiliados y adherentes participan de forma personal y voluntaria, por lo que no perciben sueldos, y en ese sentido no cuentan con ningún tipo de prestación laboral y no existe ninguna relación laboral con las personas integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional ni de la Comisión Ejecutiva Nacional.

”Al mes de noviembre de 2024, no se tiene registro documental alguno de recibos, pólizas de cheques o transferencias bancarias con los que se esté en condiciones de acreditar que se haya devengado o emitido algún pago o se hayan realizado erogaciones por concepto de bonos, compensaciones o apoyos económicos, así como tampoco salario, presupuesto mensual, prima vacaciones, caja de ahorro, seguro de gastos médicos mayores, aguinaldo o cualquier prestación económica o en especie que esté relacionada con su función o cualquier otro tipo de percepción”, agregó.

Movimiento Ciudadano (MC), que dirigía Dante Delgado, dijo que su Comisión Operativa Nacional no se visualiza en su tabulador de remuneraciones, en virtud de que “no existe dentro de nuestro catálogo de puestos el de integrante de la Comisión Operativa Nacional”, que es un cargo honorífico, “razón por la cual no reciben remuneración o salario, caja de ahorro, seguro de gastos médicos mayores o cualquier otra prestación de ley”.

Dentro de su respuesta el partido proporcionó un tabulador salarial que también se puede verificar en la Plataforma Nacional de Transparencia.