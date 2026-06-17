$!‘Peinan’ Río Pesquería en búsqueda de un hombre arrastrado por la corriente, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Elementos de Protección Civil de Nuevo León y otras corporaciones, con el apoyo de binomios caninos, realizan la búsqueda de un hombre que fue arrastrado por la corriente del Río Pesquería tras las lluvias registradas en la región. La búsqueda de José Ariel Hernández Villarreal, de 51 años, se reanudó la mañana de este miércoles.

En el lugar se activaron elementos de PCNL así como los binomios caninos de la manada k9 y un helicóptero de la corporación. Al momento de su desaparición, la víctima vestía un pantalón de mezclilla y una playera roja.

Como punto de reunión de la búsqueda se estableció la Carretera a Laredo en su cruce con el Río Pesquería, donde se concentraron las unidades y autoridades participantes para coordinar y dar continuidad a las labores de búsqueda.

En las labores participan: elementos de Protección Civil de Nuevo León, un helicóptero de la misma corporación, manada k9, Protección Civil de Escobedo, k9 de la Fiscalía General de Justicia del estado, policía municipal y Servicios Aéros de la Secretaría de Administración.

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