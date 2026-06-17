‘Peinan’ Río Pesquería en búsqueda de un hombre arrastrado por la corriente, en NL

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    ‘Peinan’ Río Pesquería en búsqueda de un hombre arrastrado por la corriente, en NL
    Protección Civil de Nuevo León y cuerpos de rescate buscan a José Ariel Hernández Villarreal, arrastrado por el Río Pesquería tras lluvias en la región. Fotos: cortesía

Búsqueda de José Ariel Hernández Villarreal continúa en el Río Pesquería, NL, con Protección Civil, K9 y helicóptero tras ser arrastrado por corriente

Monterrey, Nuevo León.- Elementos de Protección Civil de Nuevo León y otras corporaciones, con el apoyo de binomios caninos, realizan la búsqueda de un hombre que fue arrastrado por la corriente del Río Pesquería tras las lluvias registradas en la región.

La búsqueda de José Ariel Hernández Villarreal, de 51 años, se reanudó la mañana de este miércoles.

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En el lugar se activaron elementos de PCNL así como los binomios caninos de la manada k9 y un helicóptero de la corporación.

Al momento de su desaparición, la víctima vestía un pantalón de mezclilla y una playera roja.

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Como punto de reunión de la búsqueda se estableció la Carretera a Laredo en su cruce con el Río Pesquería, donde se concentraron las unidades y autoridades participantes para coordinar y dar continuidad a las labores de búsqueda.

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En las labores participan: elementos de Protección Civil de Nuevo León, un helicóptero de la misma corporación, manada k9, Protección Civil de Escobedo, k9 de la Fiscalía General de Justicia del estado, policía municipal y Servicios Aéros de la Secretaría de Administración.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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