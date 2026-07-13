¿La app del Banco del Bienestar te pide el NIP? En qué casos se trata de una estafa y cuándo es seguro

En los últimos días, usuarios del Banco del Bienestar han compartido en redes sociales que la aplicación bancaria les solicita ingresar el Número de Identificación Personal (NIP) de su tarjeta, situación que ha generado bastantes dudas especialmente porque es un dato que se recomienda no compartir con nadie. Aunque podría crear sospecha de fraude, tal vez no significa que automáticamente sea así, por eso es importante reconocer en que caso no proporcionarlo y si es normal que la app bancaria lo solicite.

¿LA APP DEL BANCO DEL BIENESTAR PIDE EL NIP? Cabe destacar que la aplicación móvil del Banco del Bienestar ha comenzado a incorporar nuevas funciones, como poder realizar transferencias bancarias mediante SPEI, enviar dinero por DiMo y utilizar CoDi para realizar pagos, con el fin de convertir la aplicación en una banca móvil más completa. Pero para esto, el banco necesita verificar que la persona que está registrando el dispositivo es realmente el titular de la cuenta, por lo que el Banco del Bienestar utiliza el NIP de la tarjeta como un mecanismo de autenticación, con el fin de vincular el teléfono con la cuenta bancaria. Es decir, el NIP funciona como una forma de comprobar que el usuario tiene la tarjeta física a la mano, así como conoce la clave asociada al número de cuenta. Por lo que, siempre que lo hagas dentro de la aplicación oficial del Banco del Bienestar que previamente descargaste desde Google Play o App Store es segura esa operación.

ALGUIEN MÁS ME PIDE EL NIP DE MI TARJETA DEL BIENESTAR Lo que no debes hacer es proporcionar el NIP a una tercera persona. ¡Recuerda! El Banco del Bienestar no solicita este dato por llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o SMS, correos electrónicos y redes sociales. Solo en tu app de banco y en los cajeros, siempre y cuando estés realizando el procedimiento. Por el contrario, si alguien afirma trabajar para el banco y pide el NIP para realizar operaciones, como activar la aplicación, liberar un depósito o solucionar un supuesto problema con tu cuenta, se trataría de un intento de fraude.

LA APP EN MI CELULAR PRESENTÓ ERROR Si en el proceso de registro la aplicación no acepta el NIP, puede deberse a distintas causas como que - La actualización todavía no está disponible para el usuario;

- Existe falla temporal en el servidor de la aplicación;

- El NIP fue capturado de forma incorrecta;

- La aplicación necesita actualizarse. Si olvidaste el NIP, evita intentar diferentes combinaciones, ya que la tarjeta puede bloquearse. En caso de que el problema continúe, lo recomendable es acudir directamente a la sucursal del Banco del Bienestar más cercana a tu domicilio.

BANCO DEL BIENESTAR NO HACE LLAMADAS NI MENSAJES La estafa comienza cuando los delincuentes se comunican con los usuarios haciéndose pasar por personal del Banco del Bienestar, entre los pretextos que utilizan para envolver a las víctimas son: - Un problema con la tarjeta;

- Que la cuenta debe actualizarse;

- La tarjeta será bloqueada por seguridad;

- Que el depósito de la pensión no podrá ser realizado si el beneficiario no confirma una serie de datos;

- Movimientos sospechosos en la cuenta. Si llegas a recibir un mensaje una llamada supuestamente del Banco del Bienestar solicitando datos personales o bancarios, la institución bancaria recomienda no responder a la información que piden y solucionar cualquier duda a través de los canales oficiales o en sucursales. Hay que tener en cuenta que el objetivo de la estafa es provocar preocupación a la víctima con el fin de entregar información confidencial como: el nombre completo y datos personales (CURP, RFC), número completo de la tarjeta, NIP, contraseñas, así como pueden solicitarte códigos de verificación enviados a través de mensajes SMS.

Con dicha información, podrán realizar compras, autorizar transferencias o incluso obtener acceso a banca digital a través de aplicaciones móviles. Por lo que el Banco del Bienestar recordó que, como cualquier otra institución bancaria, nunca solicita información confidencial mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, WhatsApp o redes sociales. Si alguien intenta obtener esta información al afirmar ser un representar al Banco del Bienestar, detente, se trata de un intento de fraude. Por lo que recomienda no compartir información persona y cortar de inmediatamente la comunicación.

¿CÓMO IDENTIFICAR UNA ESTAFA? En todos los casos se siguen características muy similares, al contar con señales como: - Solicita actuar de inmediato;

- Amenaza con bloquear cuenta o cancelar el depósito;

- Envían enlace para supuestamente ingresar al portal del banco;

- Mensajes contienen errores ortográficos o de redacción;

- Utiliza números desconocidos o cuentas de WhatsApp con nombre similares al banco;

- Piden compartir códigos de verificación enviados por SMS. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) también recomienda: - No hacer clic en enlaces enviados por números desconocidos;

- No compartir datos personales mediante redes sociales o aplicaciones de mensajería;

- Revisar constantemente los movimientos de tu cuenta bancaria;

- Mantener actualizado el sistema operativo del teléfono;

- Utilizar un antivirus confiable;

- Cambiar periódicamente las contraseñas de las aplicaciones bancarias;

- Utilizar contraseñas distintas para cada servicio;

- No compartir los códigos de verificación enviados por SMS. Condusef recuerda que muchos fraudes no requieren vulnerar los sistemas de los bancos, sino convencer a las personas para que entreguen voluntariamente la información.