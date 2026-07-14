Caen 7 por megahuachicol en Matamoros, pero huyen militares de la Aduana

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México
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    Caen 7 por megahuachicol en Matamoros, pero huyen militares de la Aduana
    Autoridades avanzan contra la organización que simuló la importación de químicos para meter hidrocarburos al País. ESPECIAL

La FGR procesó a la red del contrabando ilegal de 144 millones de litros de combustibles; sin embargo, dos extitulares del recinto fronterizo siguen prófugos

De los 13 imputados contra quienes se giraron órdenes de aprehensión por el contrabando de 144 millones de litros de hidrocarburos en la Aduana de Matamoros —considerado el mayor caso de contrabando de Estados Unidos a México, ocurrido a mediados de 2025—, 7 han sido detenidos y procesados de enero a la fecha, mientras que 6 permanecen prófugos de la justicia.

En enero pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió por este asunto a Armando III Riestra Fernández, dueño y representante legal de Servicios Aduanales JR, quien es señalado como el presunto líder de la organización criminal dedicada al huachicol fiscal.

Según documentos judiciales, durante el primer mes del año también fueron capturados Deyanira Padilla Reyes, verificadora de la Aduana, y Mauricio Castañeda Aguilar, jefe de departamento en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exhibe-fgr-megafraude-en-aduanas-meten-144-millones-de-litros-de-huachicol-fiscal-BN21972650

Asimismo, se detuvo a Jaime Mauricio Valadez Licea, presidente del Consejo de Administración de Jumandi Group; Claudia Rojas García, accionista de la misma empresa; y Alexis Aarón Camacho Flores, dependiente autorizado del agente aduanal Víctor José Carretero Zardeneta.

El último en ser capturado fue Carlos Eugenio Benítez Orta, subdirector de Operación Aduanera en Matamoros, quien fue deportado de Estados Unidos el pasado 12 de junio.

Todos los detenidos ya fueron vinculados a proceso bajo distintas modalidades penales.

A SALVO

En contraste, los seis implicados que continúan prófugos de la justicia incluyen a mandos militares que estuvieron a cargo del recinto fiscal entre 2024 y 2026. Se trata de los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, ambos ex titulares de la Aduana de Matamoros, así como del Teniente de Policía Militar Jorge García García, ex subdirector de Operación Aduanera.

La lista de prófugos la completan el agente aduanal Víctor José Carretero Zardeneta; Ana Luisa Montes Trejo, administradora única de Ferroservicios; y Raúl Dorantes Ocampo, accionista de la misma compañía.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/congela-la-uif-cuentas-a-ex-director-de-puertos-en-semar-por-presunto-lavado-MH22163186

Grupo REFORMA publicó el pasado 7 de julio que la investigación federal imputa a esta red el contrabando de 144 millones 508 mil 856 litros de diésel, nafta y gasolina, cargamentos que ingresaron al país a través de la Aduana de Matamoros simulando ser solución de cloruro de calcio entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025.

De ese volumen total, la FGR logró el aseguramiento de 17 ferrotanques con un millón 607 mil 433 litros de diésel y 14 mil 260 litros de nafta ligera durante un operativo desplegado en la misma aduana el 21 de julio del año pasado.

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