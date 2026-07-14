¡De Monterrey para México! Bely &amp; Beto estrenarán programa en Canal 5 de Televisa

Una verdadera sorpresa resultó para los seguidores de toda la vida y para las nuevas generaciones de niños que este lunes se enteraron de que los famosos Bely & Beto regresarán a la televisión de la mano de Televisa, donde estrenarán un programa matutino el próximo 20 de julio, a las 8:30 de la mañana, por Canal 5.

“¡Sorpresa! Andamos muy emocionados porque Bely y Beto llegan a nuestras pantallas. Así que prepárense para la fiesta mañanera”, se pudo leer en el anuncio publicado por las redes sociales de Mi Canal 5, además de los perfiles oficiales de la reconocida animadora infantil.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, el programa será una nueva versión del recordado ‘Abre los Ojos con Bely & Beto’, que fue un éxito en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y otros estados donde llegaba la señal de Multimedios durante la década de los 90 y principios de los años 2000.