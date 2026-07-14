¡De Monterrey para México! Bely &amp; Beto estrenarán programa en Canal 5 de Televisa

¡De Monterrey para México! Bely & Beto estrenarán programa en Canal 5 de Televisa
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Tras conquistar YouTube con más de 15.8 millones de suscriptores y realizar exitosas giras por México y Estados Unidos, los personajes debutarán en el canal el próximo 20 de julio
Una verdadera sorpresa resultó para los seguidores de toda la vida y para las nuevas generaciones de niños que este lunes se enteraron de que los famosos Bely & Beto regresarán a la televisión de la mano de Televisa, donde estrenarán un programa matutino el próximo 20 de julio, a las 8:30 de la mañana, por Canal 5.
“¡Sorpresa! Andamos muy emocionados porque Bely y Beto llegan a nuestras pantallas. Así que prepárense para la fiesta mañanera”, se pudo leer en el anuncio publicado por las redes sociales de Mi Canal 5, además de los perfiles oficiales de la reconocida animadora infantil.
De acuerdo con la información disponible hasta el momento, el programa será una nueva versión del recordado ‘Abre los Ojos con Bely & Beto’, que fue un éxito en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y otros estados donde llegaba la señal de Multimedios durante la década de los 90 y principios de los años 2000.
¿QUÉ PASÓ CON BELY Y BETO?
Apenas el pasado abril, Bely y su familia de botargas llegaron al Auditorio Parque Las Maravillas como parte de la gira ‘El Boom de la Diversión’, con la que se han presentado en diversas ciudades de México.
“¿Estás seguro de que invitaste a todos, Beto?”, se escucha decir a Bely a su querida “cabecita de melón”, mientras el popular personaje regiomontano responde: “¡Invité a todo México!”, momento en el que aparece una piñata con su imagen, haciendo referencia a que la fiesta será para todo el país desde la televisión.
Fue en 2015 cuando la dupla lanzó oficialmente su canal de YouTube. Tras su salida de la televisión en Monterrey, la plataforma se convirtió en la mejor opción para mantenerse vigente entre su audiencia y darse a conocer en otras regiones, algo que quedó reflejado con presentaciones en ciudades como Nueva York, así como en Argentina, Colombia y el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
En 2024, Bely & Beto asistieron como invitados especiales al programa ‘Hoy’, de Televisa, donde participaron en diversas dinámicas y compartieron pantalla con los conductores.