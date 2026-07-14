¿Por qué Carlos Slim se niega a aceptar la Jornada Laboral de 40 horas?... pide que empleados trabajen 12 horas y hasta los 75 años

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México
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    ¿Por qué Carlos Slim se niega a aceptar la Jornada Laboral de 40 horas?... pide que empleados trabajen 12 horas y hasta los 75 años
    El empresario Carlos Slim planteó sustituir el modelo tradicional por una semana laboral de tres días con jornadas más largas, sin disminuir el salario y elevando la edad de retiro a los 75 años. VANGUARDIA/ARCHIVO

Carlos Slim planteó una alternativa a la reforma laboral de 40 horas: una semana de tres días con jornadas de hasta 12 horas, salario sin reducción y jubilación a los 75 años

Mientras en México continúa el debate sobre la reforma laboral de 40 horas, el empresario Carlos Slim Helú presentó una propuesta distinta que, asegura, podría generar más empleos sin afectar los ingresos de los trabajadores.

El presidente honorario de Grupo Carso planteó un modelo basado en una semana laboral de tres días, con jornadas de entre 11 y 12 horas diarias, manteniendo el salario íntegro de los empleados. Su idea parte de reorganizar los turnos dentro de las empresas para abrir nuevas vacantes mediante esquemas rotativos.

https://vanguardia.com.mx/informacion/adios-al-descanso-slim-musk-y-brin-proponen-jornadas-laborales-de-60-y-hasta-120-horas-semanales-sin-dias-de-descanso-JE15997806

La propuesta fue expuesta durante una conferencia realizada a finales de 2025, donde Slim sostuvo que el modelo laboral tradicional de cinco o seis días por semana ha quedado rezagado frente a las nuevas necesidades económicas y sociales. Según explicó, una redistribución del tiempo permitiría aumentar la contratación formal sin reducir la productividad.

Si se trabajan menos días, se pueden crear más empleos sin afectar el ingreso de los trabajadores”, expuso el empresario al explicar su planteamiento.

JORNADAS MÁS LARGAS Y RETIRO A LOS 75 AÑOS

La propuesta de Carlos Slim no consiste únicamente en disminuir los días de trabajo. Su esquema contempla concentrar entre 33 y 36 horas semanales en tres jornadas, lo que implicaría extender cada día laboral hasta 11 o 12 horas.

Desde su perspectiva, este sistema permitiría que las empresas distribuyan mejor sus recursos humanos y mantengan sus niveles de producción, al tiempo que incorporan a más personas al mercado laboral mediante turnos escalonados.

Otro de los puntos que más llamó la atención fue su planteamiento de elevar la edad de jubilación a los 75 años. El empresario considera que el incremento en la esperanza de vida hace necesario replantear los sistemas de retiro para garantizar su viabilidad financiera en las próximas décadas.

Slim argumentó que, si las personas trabajan menos días durante la semana, también podrían mantenerse activas laboralmente durante un mayor número de años sin afectar su calidad de vida.

¿POR QUÉ RECHAZA LA SEMANA LABORAL DE CUARENTA HORAS?

El empresario también expresó reservas sobre las propuestas que plantean una semana laboral de cuarenta horas, al considerar que este modelo no resolvería el problema de la generación de empleo.

Según explicó, reducir únicamente un día de trabajo beneficiaría principalmente a quienes ya cuentan con un empleo formal, pero no abriría suficientes espacios para incorporar nuevos trabajadores al mercado.

Su planteamiento, en cambio, busca que la reorganización de los horarios permita contratar a más personas, especialmente jóvenes que enfrentan mayores obstáculos para conseguir un empleo formal.

Las declaraciones generaron opiniones encontradas. Algunos especialistas en economía consideran que una redistribución eficiente de la jornada podría incentivar la contratación, mientras que otros advierten que las jornadas prolongadas podrían incrementar la fatiga, elevar los riesgos laborales y afectar el bienestar físico y mental de los empleados.

Por su parte, organizaciones sindicales han señalado que cualquier modificación al modelo laboral debe acompañarse de condiciones dignas de trabajo, acceso a seguridad social y salarios competitivos.

SLIM TAMBIÉN HABLA DEL FUTURO DEL T-MEC

Durante el mismo evento organizado por la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, donde recibió un reconocimiento, Carlos Slim también abordó el panorama económico entre México y Estados Unidos.

El empresario afirmó que el intercambio comercial entre ambos países continuará siendo sólido incluso si en el futuro se modifican algunos aspectos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En su opinión, ambas economías mantienen una integración industrial que hace difícil pensar en una ruptura comercial, debido a que comparten cadenas de suministro y procesos de manufactura estratégicos.

Estados Unidos necesita la capacidad manufacturera instalada en México para reducir su dependencia de China”, sostuvo Slim al referirse a la relación económica entre ambos países.

Sus declaraciones ocurrieron un día después de concluir la primera revisión conjunta del tratado comercial, proceso que confirmó la permanencia del acuerdo por al menos una década más, conforme a los mecanismos establecidos en el propio convenio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/las-40-horas-afectaran-a-las-empresas-pequenas-y-medianas-comenta-monreal-avila-CN15818758

DATOS CURIOSOS

· Carlos Slim ha defendido desde hace más de una década la idea de reducir los días laborales, aunque anteriormente había propuesto semanas de cuatro días antes de presentar su modelo de tres jornadas.

· El debate sobre la reforma laboral de 40 horas se mantiene abierto en México y ha generado posturas distintas entre empresarios, sindicatos, legisladores y especialistas en economía.

· Diversos países han experimentado con esquemas de semanas laborales reducidas, aunque la mayoría de las pruebas han mantenido jornadas diarias de ocho horas y no de 11 o 12 horas.

· México es uno de los países de la OCDE donde, históricamente, los trabajadores registran uno de los mayores promedios de horas laboradas al año, un indicador que ha alimentado la discusión sobre productividad y equilibrio entre trabajo y vida personal.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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