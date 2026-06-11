Pegan cárteles de víctimas de desaparición en Nuevo León cerca del Estadio Monterrey

MONTERREY, NL.- Para mostrar la realidad que no sale en Instagram, familiares de víctimas de desaparición acudieron al puente peatonal ubicado frente al Estadio Monterrey donde se jugarán los partidos del Mundial, en Nuevo León, para colocar cárteles con los rostros de sus seres queridos víctimas de este delito. Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) realizó la actividad este jueves en el arranque de la justa deportiva.

“Hoy estamos aquí para mostrarle al mundo otra realidad, esa que no sale en Instagram, que el Gobierno no quiere voltear a ver, que quieren tapar con macetas gigantes, lonas y vallas”, aseguró el colectivo. Precisó que en la actividad se están difundiendo los rostros de más de 150 personas desaparecidas. “Nos visitarán personas de Suecia, Túnez, Japón, Sudáfrica, Corea del Sur, entre otros y queremos que conozcan a nuestros familiares, que sepan que les estamos buscando y que nos ayuden a difundir esta crisis humanitaria, hoy estamos haciendo un llamado a Nuevo León, a México y al mundo: a la Humanidad”, resaltaron.

Detallaron la grave crisis de desapariciones que enfrenta la nación. “En el estadio Monterrey caben 53 mil 529 personas, ¡Nuestras y nuestros desaparecidos llenarían 2 estadios y medio! Y también hay tres mil cuerpos sin identificar. Y aun así los gobiernos quieren ocultar esta realidad, que esto también es Nuevo León y también es México”, puntualizó Fundenl.

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