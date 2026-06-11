Pegan cárteles de víctimas de desaparición en Nuevo León cerca del Estadio Monterrey

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Pegan cárteles de víctimas de desaparición en Nuevo León cerca del Estadio Monterrey
    Familiares de víctimas de desaparición colocaron cárteles con los rostros de sus seres queridos en el puente peatonal ubicado frente al Estadio Monterrey, donde se jugarán los partidos del Mundial en Nuevo León. FUNDENL
    Pegan cárteles de víctimas de desaparición en Nuevo León cerca del Estadio Monterrey
    Familiares de víctimas de desaparición colocaron cárteles con los rostros de sus seres queridos en el puente peatonal ubicado frente al Estadio Monterrey, donde se jugarán los partidos del Mundial en Nuevo León. FUNDENL

El colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León realizó la actividad para mostrar la realidad de la crisis de desapariciones en México

MONTERREY, NL.- Para mostrar la realidad que no sale en Instagram, familiares de víctimas de desaparición acudieron al puente peatonal ubicado frente al Estadio Monterrey donde se jugarán los partidos del Mundial, en Nuevo León, para colocar cárteles con los rostros de sus seres queridos víctimas de este delito.

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) realizó la actividad este jueves en el arranque de la justa deportiva.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/denuncian-que-samuel-garcia-busca-tapar-crisis-de-desapariciones-con-maceteros-MC21235595

“Hoy estamos aquí para mostrarle al mundo otra realidad, esa que no sale en Instagram, que el Gobierno no quiere voltear a ver, que quieren tapar con macetas gigantes, lonas y vallas”, aseguró el colectivo.

Precisó que en la actividad se están difundiendo los rostros de más de 150 personas desaparecidas.

“Nos visitarán personas de Suecia, Túnez, Japón, Sudáfrica, Corea del Sur, entre otros y queremos que conozcan a nuestros familiares, que sepan que les estamos buscando y que nos ayuden a difundir esta crisis humanitaria, hoy estamos haciendo un llamado a Nuevo León, a México y al mundo: a la Humanidad”, resaltaron.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/descarta-gobierno-de-nuevo-leon-ocultar-imagenes-de-desaparecidos-DG21270715

Detallaron la grave crisis de desapariciones que enfrenta la nación.

“En el estadio Monterrey caben 53 mil 529 personas, ¡Nuestras y nuestros desaparecidos llenarían 2 estadios y medio! Y también hay tres mil cuerpos sin identificar. Y aun así los gobiernos quieren ocultar esta realidad, que esto también es Nuevo León y también es México”, puntualizó Fundenl.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desapariciones
Desapariciones Forzadas
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Monterrey
Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Azteca 2026

Azteca 2026
true

Estadio Azteca 2026: Va por México

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que el Fan Fest del Mundial 2026 se llevará a cabo en el Zócalo capitalino para la transmisión del partido entre México y Sudáfrica.

¡Es oficial!... Clara Brugada confirma Fan Fest en el Zócalo capitalino pese a manifestaciones
La mandataria federal dijo que EU busca condiciones específicas tanto con México como con Canadá.

Pese a amagos de Trump, confía Claudia Sheinbaum en permanencia del T-MEC
¿Estás planeando una reunión con tus amistades para ver la inauguración del Mundial 2026 o algún otro partido? Tal vez un restaurante o un bar no vaya a ser la mejor opción.

¿Bares sin fútbol? Por qué algunos restaurantes no podrán pasar los partidos del Mundial 2026
Aficionados del Mundial 2026 podrán pagar para mostrar mensajes en pantallas de los estadios o incluir su nombre en la alfombra de la final.

FIFA ofrece mensajes personalizados en partidos y ‘Paseo de los Aficionados’ durante Mundial 2026
Encabezan Shakira, Belinda, J Balvin y Maná colorida y musical ceremonia de inauguración del Mundial de la FIFA

Encabezan Shakira, Belinda, J Balvin y Maná colorida y musical ceremonia de inauguración del Mundial de la FIFA
La Selección Mexicana ya tiene definidos a los 11 futbolistas que saltarán al terreno de juego del Estadio Ciudad de México para enfrentar a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¡Alineación confirmada!... ellos son los 11 elegidos por Javier Aguirre para el partido inaugural México vs Sudáfrica en el Mundial 2026