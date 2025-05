Pide gobernadora de Veracruz apoyo federal tras asesinato de candidata

La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, aseguró que los asesinatos de Yesenia Lara, candidata de Morena a la Alcaldía de Texistepec, y cuatro personas más, no quedarán impunes, por lo que solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.

Tras reconocer que se está desatando violencia política en un contexto de elecciones, Nahle detalló que elementos de las Fiscalías estatal y General de la República y una célula de la Secretaría presidida por Omar García Harfuch que llegará hoy al estado trabajarán en las investigaciones.

“Desde anoche me comuniqué con el Secretario Omar García Harfuch, porque sí hay una violencia política que se desata, primero fue en Coxquihui, luego fue en el norte y ahora en Texistepec que no ha estado ajeno a la violencia política, no de ahora”, dijo en entrevista con el periodista Luis Ramírez Baqueiro.

“Aquí no hay impunidad para nadie, tanto la Fiscalía General del Estado, como la Fiscalía General de la República, como una célula de investigación que va a mandar la Secretaría de Seguridad Pública de la Presidenta, vamos a dar con los responsables porque no se resuelven las cosas así”.

Nahle negó que se trate de una falla en el modelo de seguridad, pero acusó que en los partidos de la Oposición existen generadores de violencia que están activos, por lo que en caso de que obtengan la mayoría de las presidencias municipales descartó trabajar con ellos.

“Sí hay generadores de violencia en otros partidos que están activos participando políticamente con antecedentes, entonces yo no puedo trabajar con personas así, porque los 212 Presidentes municipales que queden electos me van a ayudar a construir a su municipio, a los servicios, a todo lo que tiene que hacer un Presidente Municipal”, declaró.

El Organismo Público Local Electoral de Veracruz envió sus condolencias a la familia de la candidata, condenó el ataque y exigió una respuesta institucional coordinada en apego al Estado de Derecho.

“Condenamos toda forma de violencia que atente contra la vida, la integridad y los derechos político-electorales de quienes participan en el actual proceso comicial. Hechos como el ocurrido vulneran el tejido democrático y exigen una respuesta institucional coordinada y respetuosa del Estado de Derecho”, expuso en un comunicado.

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena dijo confiar en las investigaciones de las autoridades estatales y expresó su solidaridad con la familia de Yesenia Lara.