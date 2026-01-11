Plan Michoacán: gobierno federal mantendrá presencia permanente

    Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabezó la conferencia Mañanera del Pueblo en la que se expusieron los avances y calendario de actividades del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. FOTO: CUARTO OSCURO | Galo Cañas Rodríguez

La presidenta Sheinbaum defiende los avances y parámetros implementados en el plan contra la inseguridad en Michoacán

Ante la implementación del Plan por la Paz y Justicia de Michoacán, surgido tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció la problemática de inseguridad en la entidad, pero sostuvo que la estrategia se está fortaleciendo y dará resultados para alejar a los jóvenes del crimen, pues no representa una opción de vida, es cárcel.

Durante una asamblea informativa de los Programas del Bienestar realizada en el puerto de Lázaro Cárdenas, la Mandataria afirmó que el plan parte de una visión integral para atender la violencia.

Hace unos meses decidimos hacer el Plan por la Paz y la Justicia de Michoacán. Sabemos de lo que se vive en el estado’, expresó.

Sheinbaum explicó que la estrategia se sustenta en dos ejes.

Tenemos la visión de que son dos brazos los que atienden la inseguridad. Por un lado, la atención a las causas, no debemos olvidarnos de ella, que ni un joven se acerque a un grupo delictivo, ninguno’, dijo.

Advirtió que la delincuencia no representa una alternativa de vida: ‘Que no vean en un grupo delictivo una opción de vida cuando en realidad es una opción de cárcel, una opción de muerte. No es una opción para los jóvenes’.

Detalló que la atención a las causas implica apoyo directo a las juventudes y desarrollo económico integral del estado, mediante créditos para el campo, manejo forestal, ampliación de Sembrando Vida, precios especiales para productores de maíz y lenteja, mayor electrificación, expansión del internet gratuito, impulso al turismo, más programas de Jóvenes Construyendo el Futuro, carreteras y caminos rurales, inversión en agua potable, más preparatorias, la beca Gertrudis Bocanegra, planes de justicia para pueblos originarios, así como más hospitales y viviendas.

La Presidenta subrayó que el gobierno federal mantendrá presencia permanente en la entidad.

Vamos a estar cerca, estamos visitando todas las casas del estado de Michoacán, todas’, señaló, al tiempo que afirmó que se refuerza de manera paralela la estrategia de seguridad.

En ese contexto, destacó resultados a nivel nacional.

Hace unos días dimos un resultado que es muy importante; se requiere más trabajo, pero el número de homicidios en el país disminuyó desde que entramos a la fecha en 40% en todo el país’, afirmó.

Sheinbaum reiteró su convicción de que el plan dará resultados y llamó a reducir la impunidad.

Vamos a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de todas y de todos los michoacanos. Es importantísimo, porque más violencia no lleva a nada; es disminuir la impunidad y atender las causas’, concluyó.

