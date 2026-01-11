‘La soberanía no se negocia’: Sheinbaum frena a EU por fentanilo

Noticias
/ 11 enero 2026
    ‘La soberanía no se negocia’: Sheinbaum frena a EU por fentanilo
    Sheinbaum reiteró que su gobierno mantendrá una postura firme frente a Washington. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Fentanilo

Localizaciones


Michoacán

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena

La Presidenta fijó límites a la cooperación en seguridad y trasladó el foco del problema del fentanilo al consumo interno en Estados Unidos.

MORELIA, MICH.- En medio de las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que el incremento de la violencia no es una solución para enfrentar al narcotráfico y llamó al gobierno estadounidense a atender el consumo de fentanilo desde su propio territorio.

Durante una asamblea informativa de los programas del Bienestar, la Mandataria subrayó que la relación bilateral debe basarse en la coordinación y la colaboración, pero con pleno respeto a la soberanía nacional. “Con Estados Unidos hay que colaborar, hay que coordinarnos, somos vecinos, pero hay algo que no se negocia y esa es la soberanía”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan tres fosas clandestinas con restos óseos en Mexicali

Sheinbaum rechazó que el uso de la fuerza sea la vía para enfrentar el problema del narcotráfico y defendió la estrategia implementada por su gobierno, al señalar que los resultados se construyen con trabajo conjunto y no con escaladas de violencia.

“No sirve de nada más violencia, hay que ir trabajando conjuntamente y se van dando resultados”, dijo, al asegurar que la cantidad de fentanilo que cruza de México a Estados Unidos se ha reducido a la mitad como resultado de las acciones emprendidas.

TE PUEDE INTERESAR: Telcel afirma que ‘tus datos están seguros’ ante denuncia de datos de usuarios expuestos

No obstante, la Presidenta enfatizó que el combate al fentanilo no puede recaer únicamente en México y pidió a Estados Unidos asumir su responsabilidad en la atención del consumo de drogas, particularmente entre jóvenes.

“Ellos también tienen que trabajar para disminuir el consumo, tienen que acercarse a sus jóvenes para que no haya tanta drogadicción. Es un trabajo integral de atención a las causas y también de disminuir la impunidad”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR: Caen armados en residenciales de Culiacán; decomisan rifles y vehículos robados

Sheinbaum reiteró que su gobierno mantendrá una postura firme frente a Washington, al insistir en que la cooperación no implica subordinación ni renuncia a principios fundamentales del país.

“Que quede claro siempre: con Estados Unidos nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos y la independencia no se negocia”, concluyó. Con información de El Universal

Temas


Fentanilo

Localizaciones


Michoacán

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Sheinbaum reiteró que su gobierno mantendrá una postura firme frente a Washington.

‘La soberanía no se negocia’: Sheinbaum frena a EU por fentanilo
El morenista Adán Augusto López elevó en un 11 mil por ciento, en 2025, el monto de recursos de una partida en el Senado de la República que maneja a discreción.

Engorda Adán Augusto su cochinito ¡11,000%!... Y tiene otro guardadito de 12 mdp

Alfredo Domínguez Marrufo, director del Centro, dijo que hace falta una reforma a la Ley Federal del Trabajo, la cual ya pasó por la Cámara de Diputados y se espera que se retome en el Senado.

Darán ‘dientes’ (por T-MEC) al Centro de Conciliación

Ante las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, las deportaciones de niñas, niños y adolescentes mexicanos registraron 7 mil 463 casos entre enero y noviembre de 2025.

En la nueva era Trump, 7 de cada 10 niños deportados de EU viajaban solos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo a Cuba de que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela.

Trump advierte que Cuba dejará de recibir dinero y petróleo de Venezuela

Para hoy, sobre el noroeste de México, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con la corriente en chorro subtropical, originarán la segunda tormenta invernal.

Segunda tormenta invernal impacta noroeste de México, junto a frente frío #27 ocasiona ambiente gélido
true

Donde aprieta, no chorrea: Trump y la política expansionista
true

Raúl Vera, obispo de Saltillo