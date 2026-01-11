‘La soberanía no se negocia’: Sheinbaum frena a EU por fentanilo

MORELIA, MICH.- En medio de las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que el incremento de la violencia no es una solución para enfrentar al narcotráfico y llamó al gobierno estadounidense a atender el consumo de fentanilo desde su propio territorio.

Durante una asamblea informativa de los programas del Bienestar, la Mandataria subrayó que la relación bilateral debe basarse en la coordinación y la colaboración, pero con pleno respeto a la soberanía nacional. “Con Estados Unidos hay que colaborar, hay que coordinarnos, somos vecinos, pero hay algo que no se negocia y esa es la soberanía”, afirmó.

Sheinbaum rechazó que el uso de la fuerza sea la vía para enfrentar el problema del narcotráfico y defendió la estrategia implementada por su gobierno, al señalar que los resultados se construyen con trabajo conjunto y no con escaladas de violencia.

“No sirve de nada más violencia, hay que ir trabajando conjuntamente y se van dando resultados”, dijo, al asegurar que la cantidad de fentanilo que cruza de México a Estados Unidos se ha reducido a la mitad como resultado de las acciones emprendidas.

No obstante, la Presidenta enfatizó que el combate al fentanilo no puede recaer únicamente en México y pidió a Estados Unidos asumir su responsabilidad en la atención del consumo de drogas, particularmente entre jóvenes.

“Ellos también tienen que trabajar para disminuir el consumo, tienen que acercarse a sus jóvenes para que no haya tanta drogadicción. Es un trabajo integral de atención a las causas y también de disminuir la impunidad”, sostuvo.

Sheinbaum reiteró que su gobierno mantendrá una postura firme frente a Washington, al insistir en que la cooperación no implica subordinación ni renuncia a principios fundamentales del país.

“Que quede claro siempre: con Estados Unidos nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos y la independencia no se negocia”, concluyó. Con información de El Universal