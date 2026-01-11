Blindan carreteras en Michoacán ante visita presidencial

MORELIA, MICH.- Ante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Michoacán, autoridades federales y estatales reforzaron este domingo los operativos de seguridad en el trayecto que conecta Ixtapa Zihuatanejo con el puerto de Lázaro Cárdenas, en una región marcada por hechos recientes de violencia.

El despliegue ocurre a más de dos meses del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, crimen que elevó la tensión en la zona y reforzó los protocolos de seguridad para eventos oficiales de alto nivel.

Desde las primeras horas de este domingo, se instalaron retenes sobre la carretera Lázaro Cárdenas–Uruapan, con el objetivo de resguardar el paso de la comitiva presidencial y garantizar condiciones de seguridad durante la gira de trabajo en la entidad.

Los puntos de revisión están integrados por elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina y policías estatales, quienes portan armas largas y se encuentran desplegados en zonas estratégicas.

Entre los puntos vigilados se encuentran comunidades y tramos como la salida de Zihuatanejo, Joluta, Lagunillas y Pantla, donde se observó presencia permanente de personal de seguridad y vehículos oficiales.

Se constató la instalación de al menos 13 retenes, así como la movilización de decenas de elementos encargados de la vigilancia del corredor carretero y de accesos a localidades cercanas.

