Plantea Claudia Sheinbaum llevar a consulta popular recorte a partidos

Luego de que legisladores del PT y del PVEM frenaron en la Cámara de Diputados la reducción del financiamiento público a los partidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum propuso someter ese recorte a consulta popular.

La Mandataria planteó modificar la legislación para permitir que algunos temas electorales puedan ser votados directamente por la ciudadanía.

“¿Por qué no preguntarle a la gente, por ejemplo, los montos a los partidos políticos?”, propuso.

Sheinbaum señaló que actualmente la ley prohíbe someter a consulta popular los temas electorales, por lo que planteó cambiar esa restricción.

“Habrá temas que no deben ir a consulta pública porque forman parte de la República, pero ¿por qué no algunos temas electorales?”, indicó.

La Presidenta explicó que la propuesta formará parte del llamado Plan B electoral que su Gobierno prepara tras el fracaso de la reforma constitucional en el Congreso.

“Que se permita la consulta popular en algunos temas electorales y que se le pregunte a la gente”, afirmó.

Sheinbaum sostuvo que el objetivo es ampliar los mecanismos de participación ciudadana en decisiones públicas relacionadas con el uso de recursos destinados al sistema electoral.