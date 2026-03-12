Plantea Claudia Sheinbaum llevar a consulta popular recorte a partidos

México
/ 12 marzo 2026
    Plantea Claudia Sheinbaum llevar a consulta popular recorte a partidos
    Sheinbaum abrió la puerta a cambiar la legislación para permitir que temas electorales sean votados por los ciudadanos. CUARTOSCURO

Tras rechazo a reforma electoral, la Presidenta abrió la puerta a preguntar a la ciudadanía los montos que reciben los partidos políticos

Luego de que legisladores del PT y del PVEM frenaron en la Cámara de Diputados la reducción del financiamiento público a los partidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum propuso someter ese recorte a consulta popular.

La Mandataria planteó modificar la legislación para permitir que algunos temas electorales puedan ser votados directamente por la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncia Sheinbaum el plan B de la reforma electoral, tras rechazo de propuesta en la Cámara de Diputados

“¿Por qué no preguntarle a la gente, por ejemplo, los montos a los partidos políticos?”, propuso.

Sheinbaum señaló que actualmente la ley prohíbe someter a consulta popular los temas electorales, por lo que planteó cambiar esa restricción.

“Habrá temas que no deben ir a consulta pública porque forman parte de la República, pero ¿por qué no algunos temas electorales?”, indicó.

La Presidenta explicó que la propuesta formará parte del llamado Plan B electoral que su Gobierno prepara tras el fracaso de la reforma constitucional en el Congreso.

“Que se permita la consulta popular en algunos temas electorales y que se le pregunte a la gente”, afirmó.

Sheinbaum sostuvo que el objetivo es ampliar los mecanismos de participación ciudadana en decisiones públicas relacionadas con el uso de recursos destinados al sistema electoral.

Temas


Elecciones
Política México

Reforma

Reforma





