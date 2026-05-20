Protestan transportistas y agricultores en 12 estados

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México
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    Protestan transportistas y agricultores en 12 estados
    Campesinos bloquearon Eje 2 y Paseo de la Reforma, para exigirle al gobierno federal que saque a los granos básicos de las negociaciones del T-MEC. CUARTOSCURO

Exigen seguridad en carreteras, atención a desapariciones de operadores, reducción de extorsiones, apoyos al campo y soluciones para comercializar granos

Transportistas y agricultores realizan movilizaciones, bloqueos parciales y caravanas en distintos estados del País.

En el marco de la jornada de protesta, la Guardia Nacional reportó que en distintos accesos carreteros a la Ciudad de México fueron contabilizados al menos 200 camiones con manifestantes procedentes de varios estados para participar en la marcha hacia la capital.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ordena-ine-42-dias-de-home-office-por-mundial-FI20824616

Sin embargo, una vez dentro de la CDMX, los contingentes fueron dispersados en distintos puntos y encapsulados mediante operativos de seguridad, principalmente en Paseo de la Reforma, inmediaciones del Ángel de la Independencia y accesos al Centro Histórico.

Fuentes federales señalaron que la movilización “no logró consolidarse” como un paro nacional masivo y que varios grupos arribaron divididos o en caravanas menores.

Las principales protestas y afectaciones se concentran en Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y Sinaloa.

En Guanajuato se reportaron caravanas y cierres parciales en tramos de la carretera federal 45 y corredores industriales cercanos a Celaya, Salamanca e Irapuato.

En Michoacán hubo afectaciones intermitentes en la Autopista Siglo XXI y corredores carreteros de Morelia, Pátzcuaro y Uruapan.

En Zacatecas, productores de frijol mantienen un plantón frente al Congreso estatal y amenazaron con bloquear vías del tren y el aeropuerto local el próximo viernes si no reciben respuesta de autoridades federales y estatales.

En la Ciudad de México, la mayor tensión se registró sobre Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Bucareli, Eje Central y accesos al Zócalo, donde autoridades desplegaron operativos para impedir el ingreso de tractocamiones al primer cuadro de la capital.

La ANTAC y organizaciones campesinas exigen mayores condiciones de seguridad carretera, atención a desapariciones de operadores, reducción de extorsiones, apoyos al campo y soluciones para comercialización de granos.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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