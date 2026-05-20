Protestan transportistas y agricultores en 12 estados

En el marco de la jornada de protesta, la Guardia Nacional reportó que en distintos accesos carreteros a la Ciudad de México fueron contabilizados al menos 200 camiones con manifestantes procedentes de varios estados para participar en la marcha hacia la capital.

Transportistas y agricultores realizan movilizaciones, bloqueos parciales y caravanas en distintos estados del País.

Sin embargo, una vez dentro de la CDMX, los contingentes fueron dispersados en distintos puntos y encapsulados mediante operativos de seguridad, principalmente en Paseo de la Reforma, inmediaciones del Ángel de la Independencia y accesos al Centro Histórico.

Fuentes federales señalaron que la movilización “no logró consolidarse” como un paro nacional masivo y que varios grupos arribaron divididos o en caravanas menores.

Las principales protestas y afectaciones se concentran en Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y Sinaloa.

En Guanajuato se reportaron caravanas y cierres parciales en tramos de la carretera federal 45 y corredores industriales cercanos a Celaya, Salamanca e Irapuato.

En Michoacán hubo afectaciones intermitentes en la Autopista Siglo XXI y corredores carreteros de Morelia, Pátzcuaro y Uruapan.

En Zacatecas, productores de frijol mantienen un plantón frente al Congreso estatal y amenazaron con bloquear vías del tren y el aeropuerto local el próximo viernes si no reciben respuesta de autoridades federales y estatales.

En la Ciudad de México, la mayor tensión se registró sobre Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Bucareli, Eje Central y accesos al Zócalo, donde autoridades desplegaron operativos para impedir el ingreso de tractocamiones al primer cuadro de la capital.

La ANTAC y organizaciones campesinas exigen mayores condiciones de seguridad carretera, atención a desapariciones de operadores, reducción de extorsiones, apoyos al campo y soluciones para comercialización de granos.