Protestan transportistas y agricultores en 12 estados
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Exigen seguridad en carreteras, atención a desapariciones de operadores, reducción de extorsiones, apoyos al campo y soluciones para comercializar granos
Transportistas y agricultores realizan movilizaciones, bloqueos parciales y caravanas en distintos estados del País.
En el marco de la jornada de protesta, la Guardia Nacional reportó que en distintos accesos carreteros a la Ciudad de México fueron contabilizados al menos 200 camiones con manifestantes procedentes de varios estados para participar en la marcha hacia la capital.
Sin embargo, una vez dentro de la CDMX, los contingentes fueron dispersados en distintos puntos y encapsulados mediante operativos de seguridad, principalmente en Paseo de la Reforma, inmediaciones del Ángel de la Independencia y accesos al Centro Histórico.
Fuentes federales señalaron que la movilización “no logró consolidarse” como un paro nacional masivo y que varios grupos arribaron divididos o en caravanas menores.
Las principales protestas y afectaciones se concentran en Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y Sinaloa.
En Guanajuato se reportaron caravanas y cierres parciales en tramos de la carretera federal 45 y corredores industriales cercanos a Celaya, Salamanca e Irapuato.
En Michoacán hubo afectaciones intermitentes en la Autopista Siglo XXI y corredores carreteros de Morelia, Pátzcuaro y Uruapan.
En Zacatecas, productores de frijol mantienen un plantón frente al Congreso estatal y amenazaron con bloquear vías del tren y el aeropuerto local el próximo viernes si no reciben respuesta de autoridades federales y estatales.
En la Ciudad de México, la mayor tensión se registró sobre Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Bucareli, Eje Central y accesos al Zócalo, donde autoridades desplegaron operativos para impedir el ingreso de tractocamiones al primer cuadro de la capital.
La ANTAC y organizaciones campesinas exigen mayores condiciones de seguridad carretera, atención a desapariciones de operadores, reducción de extorsiones, apoyos al campo y soluciones para comercialización de granos.