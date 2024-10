Prevén siga rezago en el PIB per cápita

La Administración de Andrés Manuel López Obrador concluyó con una disminución del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de 1.05 por ciento y con Claudia Sheinbaum el panorama para dicho indicador no pinta mucho mejor, según especialistas.

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, esta disminución del PIB per cápita es la primera contracción sexenal del PIB por habitante desde la Administración del panista Felipe Calderón y la más profunda desde el sexenio del priista Miguel de la Madrid.

Lo anterior, precisó Siller, debido a la baja expansión promedio anual del PIB bajo la gestión de López Obrador, que sólo creció 0.8 por ciento por año, cifra que dista mucho del 4 por ciento que prometió el militante de Morena a lo largo de su período. .

El PIB por habitante representa la cantidad promedio de dinero que le correspondería a cada habitante del País si se repartiera a todos por igual el PIB total generado en un año. Javier Guzmán Calafell, ex subgobernador del Banco de México (Banxico), recordó que de 1990 a 2023 el PIB real per cápita registró un crecimiento medio anual de apenas 0,8 por ciento, mientras que durante los últimos cinco años el avance del PIB per cápita fue negativo (-0,1 por ciento anual), lo que representó su peor desempeño desde la crisis de la deuda externa de los años ochenta.

El problema anterior, enfatizó Calafell, ha sido determinado en parte por niveles insuficientes de inversión en el País, lo cual se posiciona como un reto importante para afrontar en la gestión de Sheinbaum.

Por su parte, la organización México, ¿cómo vamos? Precisó que el PIB por habitante al segundo trimestre de 2024 (de 191 mil 591 pesos constantes de 2018) tiene un nivel similar al de 2017 y parece estancado ante el lento ritmo de crecimiento de la economía nacional.

”Se estima que en 2024 el crecimiento de la economía mexicana será de 1.6 por ciento anual, a todas luces insuficiente para aumentar el nivel del PIB per cápita, que se encuentra en niveles similares a los de 2017.

“Para alcanzar una recuperación de los ingresos promedio de los habitantes de México se requiere un crecimiento económico que supere el crecimiento demográfico”, externó la organización.

En esa sintonía, el crecimiento acumulado del PIB bajo López Obrador fue de 4.5 por ciento en los primeros 23 trimestres de su gestión, la menor tasa de expansión en los últimos seis sexenios en periodos similares.

”El crecimiento económico es condición necesaria para el progreso social y el PIB per cápita. El reto es impulsar la inversión para que este genere empleos de calidad y las familias tengan mayores ingresos laborales, lo que favorecerá el crecimiento económico e impulsará el consumo privado”, recomendó México, ¿cómo vamos? para el inicio de la nueva Administración de Claudia Sheinbaum.