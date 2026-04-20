Prioriza CFE 11 proyectos renovables en Coahuila y Yucatán tras filtrar propuestas de la IP

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) evalúa 94 de los 244 proyectos que presentó la iniciativa privada (IP) para construir centrales eléctricas renovables, donde los criterios clave serán los permisos con que cuentan las empresas. La CFE eligió 11 de los 22 proyectos que presentaron las empresas privadas para construir centrales en Coahuila y la península de Yucatán para cubrir las necesidades de la compañía estatal, afirmó Arturo Carranza, especialista en energía. En tanto, de los 222 proyectos que presentó la iniciativa privada para centrales renovables en el resto del país, ya evalúa 83, añadió en entrevista.

"El pasado 7 de abril, la CFE confirmó a las empresas el interés de participar en 11 proyectos propios de la empresa, que son Concepción Mendizábal, Coahuila, que se dividió en tres fases, así como otros en la península de Yucatán. Esto significa que les envió la confirmación para avanzar en las negociaciones" .

"El proceso de visitas a sitio ya se debió realizar y está en la etapa de aclaración de dudas y modificaciones. CFE ya compartió más información para que las empresas afinen sus cotizaciones. Lo que sigue es entregar una garantía de seriedad, es decir, una carta de crédito, y después la recepción de propuestas" , explicó Carranza. De los 222 proyectos presentados por la IP para centrales por zonas de balance, la CFE aprobó 83 para ser evaluados. Los criterios utilizados para hacer el filtro están relacionados con los permisos que tengan, como los de generación, la Manifestación de Impacto Ambiental, el terreno bien definido y que los derechos ya estén resueltos.

Publicidad

Temas

electricidad

Localizaciones

Coahuila Yucatán

Organizaciones

CFE

