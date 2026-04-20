Prioriza CFE 11 proyectos renovables en Coahuila y Yucatán tras filtrar propuestas de la IP

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 20 abril 2026
    Prioriza CFE 11 proyectos renovables en Coahuila y Yucatán tras filtrar propuestas de la IP
    La CFE busca evitar los retrasos que han caracterizado a grandes proyectos energéticos. Y el proyecto en Coahuila, es testigo de esta nueva estrategia de colaboración acelerada. ARCHIVO
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


electricidad

Localizaciones


Coahuila
Yucatán

Organizaciones


CFE

CFE filtra 94 de 244 proyectos renovables de la IP, priorizando 11 obras en Coahuila y Yucatán para fortalecer la red, exigiendo permisos y terrenos listos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) evalúa 94 de los 244 proyectos que presentó la iniciativa privada (IP) para construir centrales eléctricas renovables, donde los criterios clave serán los permisos con que cuentan las empresas.

La CFE eligió 11 de los 22 proyectos que presentaron las empresas privadas para construir centrales en Coahuila y la península de Yucatán para cubrir las necesidades de la compañía estatal, afirmó Arturo Carranza, especialista en energía. En tanto, de los 222 proyectos que presentó la iniciativa privada para centrales renovables en el resto del país, ya evalúa 83, añadió en entrevista.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sube-25-deuda-de-la-administracion-publica-con-la-cfe-JK20086348

"El pasado 7 de abril, la CFE confirmó a las empresas el interés de participar en 11 proyectos propios de la empresa, que son Concepción Mendizábal, Coahuila, que se dividió en tres fases, así como otros en la península de Yucatán. Esto significa que les envió la confirmación para avanzar en las negociaciones" .

"El proceso de visitas a sitio ya se debió realizar y está en la etapa de aclaración de dudas y modificaciones. CFE ya compartió más información para que las empresas afinen sus cotizaciones. Lo que sigue es entregar una garantía de seriedad, es decir, una carta de crédito, y después la recepción de propuestas" , explicó Carranza.

De los 222 proyectos presentados por la IP para centrales por zonas de balance, la CFE aprobó 83 para ser evaluados. Los criterios utilizados para hacer el filtro están relacionados con los permisos que tengan, como los de generación, la Manifestación de Impacto Ambiental, el terreno bien definido y que los derechos ya estén resueltos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


electricidad

Localizaciones


Coahuila
Yucatán

Organizaciones


CFE

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Todo podría pasar

Todo podría pasar
NosotrAs: El mundo es demasiado grande para la caja que nos dieron

NosotrAs: El mundo es demasiado grande para la caja que nos dieron
Claudia Sheinbaum afirma que a México “le fue muy bien” tras su participación en cumbre en Barcelona, fortaleciendo su imagen internacional.

‘Le fue muy bien a México’... Sheinbaum tras gira en Barcelona
¿Habrá retraso en el pago de la Pensión de Bienestar? Acuerdan tope de $910 para canasta básica y aseguran que Ángela y Nodal ya están separados

¿Habrá retraso en el pago de la Pensión de Bienestar? Acuerdan tope de $910 para canasta básica y aseguran que Ángela y Nodal ya están separados
Detienen en CDMX a directora de MetaXchange por presunto fraude tipo Ponzi; suman más de 120 denuncias y afectaciones por 150 mdp

Así operaba MetaXchange: el esquema tipo Ponzi por el que detuvieron a su directora en CDMX

LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 16: Robert Downey Jr. speaks during CinemaCon 2026 - Walt Disney Studios Invites you to its 2026 presentation highlighting its upcoming release schedule at The Dolby Colosseum at Caesars Palace during CinemaCon, the official convention of Cinema United, on April 16, 2026, in Las Vegas, Nevada. (Photo by David Becker/Getty Images for CinemaCon)

Entre sorpresas y anuncios: Echan toda la carne al asador en la CinemaCon 2026
Roman Reigns recuperó el campeonato mundial tras vencer a CM Punk en el evento estelar.

Resultados WrestleMania noche 2: Reigns vence a CM Punk y Penta sigue campeón
Entre abusos y sobrecostos, así opera el sistema de seguros médicos en México

Entre abusos y sobrecostos, así opera el sistema de seguros médicos en México