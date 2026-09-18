$!Profesor triqui y su hija de 3 años son baleados tras regresar del Grito; los reportan graves

Misael Hernández Mendoza, profesor y promotor de la lengua triqui, fue atacado a balazos junto con su hija de tres años durante la madrugada del miércoles 16 de septiembre en San Andrés Chicahuaxtla, Oaxaca. Ambos resultaron gravemente heridos y permanecían bajo atención médica. La agresión ocurrió alrededor de la 1:30 horas en la calle El Calvario, en el centro de San Andrés Chicahuaxtla, comunidad perteneciente al municipio de Putla Villa de Guerrero, en la región Mixteca de Oaxaca.

PROFESOR MISAEL HERNÁNDEZ MENDOZA Y SU HIJA FUERON ATACADOS CUANDO REGRESABAN DEL GRITO Hernández Mendoza, de 41 años, viajaba con la menor en una camioneta blanca de doble cabina cuando se dirigían hacia su domicilio, luego de participar en las actividades por el Grito de Independencia. De acuerdo con la información disponible, personas armadas interceptaron el vehículo y realizaron varios disparos contra el profesor y la niña. Después de la agresión, los responsables huyeron del lugar. Familiares informaron que ambos sufrieron heridas de gravedad y recibieron atención médica. Hasta la tarde del miércoles no se habían reportado detenciones ni se había dado a conocer información que permitiera identificar a los responsables. Tampoco se había establecido el móvil del ataque ni se había confirmado alguna relación entre la agresión y las actividades docentes, comunitarias o lingüísticas de Hernández Mendoza.

COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA PIDE ESCLARECER EL ATAQUE Habitantes y autoridades comunitarias de San Andrés Chicahuaxtla expresaron su preocupación por la agresión y solicitaron que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca no había informado públicamente sobre el caso hasta la tarde del miércoles. Tampoco se había confirmado la captura de alguna persona relacionada con el ataque. La información disponible no permitía determinar si los agresores conocían previamente a las víctimas, si utilizaron otro vehículo para interceptarlos o si existían antecedentes de amenazas contra el profesor. MISAEL HERNÁNDEZ HA TRABAJADO POR PRESERVAR LA LENGUA TRIQUI Misael Hernández Mendoza es profesor de educación primaria y activista comunitario de San Andrés Chicahuaxtla, comunidad triqui de la Zona Alta de Oaxaca. Durante más de 15 años ha participado en proyectos dirigidos a preservar, fortalecer y difundir la lengua triqui mediante materiales educativos y herramientas digitales. Su trabajo también ha buscado ampliar la presencia del idioma originario en espacios tecnológicos. Entre las iniciativas en las que participó se encuentra la incorporación de una versión en lengua triqui del navegador Mozilla Firefox para computadoras con sistemas operativos Linux, Windows y Mac OS. El proyecto buscó facilitar el acceso de hablantes triquis a contenidos digitales en su propio idioma. El profesor también forma parte de la Red de Activistas Digitales de América Latina y ha desarrollado materiales educativos y proyectos de difusión comunitaria relacionados con la lengua triqui.

INVESTIGAN LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA AGRESIÓN CONTRA HERNÁNDEZ MENDOZA Y SU HIJA Hasta el momento señalado en la información disponible, las autoridades no habían establecido las causas del atentado ni determinado si existía alguna relación con la actividad profesional y comunitaria del profesor. San Andrés Chicahuaxtla pertenece al municipio de Putla Villa de Guerrero, en la región Mixteca de Oaxaca. La comunidad reconoce a Hernández Mendoza por su trabajo en la elaboración de materiales educativos y el uso de herramientas digitales para mantener y difundir la lengua triqui.