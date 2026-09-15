Agreden con un tubo a fotodocumentalista que documentaba ataque contra activistas en CDMX, denuncia ARTICLE 19

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    Agreden con un tubo a fotodocumentalista que documentaba ataque contra activistas en CDMX, denuncia ARTICLE 19
    La fotodocumentalista Abril Ángel fue agredida con un tubo mientras documentaba una protesta en la Ciudad de México. Captura de pantalla

Abril Ángel fue golpeada en el hombro mientras documentaba agresiones contra activistas de la Mercadita Feminista en una protesta en CDMX

La fotodocumentalista Abril Ángel fue agredida con un tubo de metal mientras documentaba un ataque contra integrantes de la Mercadita Feminista de la Alameda Central y Bellas Artes, durante una protesta realizada el 12 de septiembre en la Ciudad de México.

De acuerdo con el testimonio recabado por ARTICLE 19 México y Centroamérica, alrededor de 30 personas comerciantes de la Alameda Central llegaron al lugar y comenzaron a agredir a las activistas. La organización señaló que los hechos ocurrieron frente a agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) y personal de la Secretaría de Gobierno capitalina.

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FOTODOCUMENTALISTA FUE GOLPEADA MIENTRAS GRABABA

Abril Ángel, integrante de Sueña Dignidad, del colectivo de comunicadores RETA y de la Global Sumud Flotilla México, comenzó a documentar las agresiones debido a su labor periodística.

Según su testimonio, una mujer comerciante le exigió que dejara de grabar, mientras un hombre se colocó detrás de ella y la golpeó con un tubo de metal. La fotodocumentalista resultó lesionada en el hombro izquierdo.

ARTICLE 19 indicó que al menos otras diez activistas fueron golpeadas. Una de ellas sufrió heridas abiertas que requirieron sutura. La organización señaló que en la protesta también había mujeres acompañadas de sus hijas e hijos.

Los hechos ocurrieron durante una movilización realizada en el antimonumento “Plaza Palestina Libre”, frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en solidaridad con activistas tunecinas privadas de la libertad en Túnez. En la protesta también participaron integrantes de la Mercadita, quienes mantienen presencia en la Alameda Central desde hace seis años.

ARTICLE 19 SEÑALA OMISIONES DE AUTORIDADES

De acuerdo con el testimonio difundido por ARTICLE 19, cerca de las 19:30 horas comenzaron discusiones entre activistas y personas servidoras públicas y posteriormente se produjeron las agresiones.

La organización señaló que las autoridades presentes no implementaron acciones de protección ni intervinieron para detener los ataques.

Ante estos hechos, ARTICLE 19 pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizar una investigación pronta, exhaustiva y con perspectiva de género, considerando tanto el ejercicio periodístico de Abril Ángel como la labor de defensa de derechos humanos de las activistas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/article-19-condena-ataque-armado-contra-domicilio-de-periodista-estefania-galicia-en-xochimilco-CB22765205

También solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México abrir una queja por las presuntas omisiones de las autoridades y al Mecanismo de Protección Integral de Derechos Humanos y Periodistas capitalino otorgar medidas de protección para Abril Ángel y las demás personas agredidas.

La organización recordó que las manifestaciones forman parte del ejercicio de la libertad de expresión y que las autoridades tienen la obligación de garantizar condiciones para su realización sin violencia.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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