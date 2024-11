Propone Amexgas liberar precios de gas LP en México

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas) busca dialogar con las autoridades para volver a liberar los precios del gas LP en el País.

Rocío Robles, presidenta de la Asociación, dijo que el tope de precios máximos limita los márgenes de operación y de ganancias para las empresas, pero más a los comisionistas u ‘hombres camión’ que se encargan de distribuir el energético en los hogares, por lo que es importante exponer a la autoridad las necesidades de la industria para operar.

“(Si buscamos el incremento porque) la tarifa está fija y topada, eso es como un subsidio generalizado para efectos porque no pueden incrementarse de cierto nivel y al no poderse incrementar de manera generalizada, se cree que no va a haber una inflación, por ejemplo, en la tortilla.

”Pero el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) muestra como han subido algunas mercancías, por ejemplo la tortilla, hasta veintitantos pesos, pero el precio del gas se ha mantenido y eso quiere decir que ese insumo no ha afectado el incremento del precio”, explicó en conferencia de prensa.

Desde agosto de 2021 entró en vigor un acuerdo por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para fijar un precio máximo de venta de gas LP a los consumidores finales.

Explicó que a inicios de octubre y las siguientes cuatro semanas, se observó que los precios máximos de venta al público del gas LP no aumentaron, sin embargo sí lo hicieron los costos de referencia internacional ante el inicio de la temporada invernal, así como la volatilidad al alza del dólar, moneda en la que se compra el gas o los componentes de importación.

“A los distribuidores les afectó mucho estas cuatro o cinco semanas que se dieron sin incrementar el precio del gas LP, como lo digo, es un incremento de manera natural, por el inicio de la temporada invernal que lo lleva al alza, más el precio cambiario de la del dólar porque el producto es principalmente importado”, señaló.

La semana pasada, el Gremio Gasero Nacional (GGN) dijo que irían a paro de actividades hasta que lograran un acuerdo con las autoridades y así incrementar el margen de ganancia para mantener las operaciones.

Si bien el paro se vio suspendido por la mesa de diálogo realizada el viernes 15 de noviembre con autoridades de la Secretaría de Energía (Sener) y la CRE, hasta el momento no se ha logrado un acuerdo formal para resolver la situación.