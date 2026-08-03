Proponen expertos a Sheinbaum prohibir el uso de celulares en escuelas

Jonathan Haidt, psicólogo social y autor de La generación ansiosa , propuso al Gobierno de México establecer los 16 años como edad mínima para abrir cuentas en redes sociales y retirar los teléfonos inteligentes de las escuelas durante toda la jornada.

La discusión sobre el uso de celulares en las escuelas llegó hasta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum , donde especialistas plantearon medidas para reducir el impacto de la tecnología en niñas, niños y adolescentes.

Durante su participación, el especialista de la Universidad de Nueva York sostuvo que la infancia pasó de estar centrada en el juego y la convivencia presencial a una dinámica que llamó una “infancia basada en el teléfono”.

“Ahora sabemos que la infancia basada en el teléfono provoca depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, adicción, distracción, menor capacidad de atención y aprendizaje, acoso sexual y una serie de otros daños para los adolescentes”, señaló.

HAIDT PIDE ESCUELAS LIBRES DE CELULARES

Para Haidt, el problema no se limita a que los estudiantes utilicen el teléfono durante las clases. Su propuesta consiste en mantener los dispositivos fuera de las manos de los alumnos durante toda la jornada escolar, incluidos los descansos y otros espacios dentro de los planteles.

El especialista aseguró que las escuelas que aplican restricciones más amplias han registrado mejoras en el ambiente escolar y el aprendizaje. Como referencia, mencionó que 25 estados de Estados Unidos ya cuentan con políticas de este tipo.

“Deben separar a los alumnos de sus teléfonos durante toda la jornada escolar. No acepten políticas que sólo se apliquen en el tiempo de clase”, recomendó.

Haidt también cuestionó el funcionamiento de las plataformas digitales, al señalar que utilizan algoritmos e inteligencia artificial diseñados para mantener la atención de los usuarios durante el mayor tiempo posible.

Por ello, pidió directamente a la presidenta impulsar las dos medidas en México: limitar los teléfonos en las escuelas y elevar a 16 años la edad mínima para abrir cuentas en redes sociales.

“Le animo a usted, presidenta Sheinbaum, a implementar ambas medidas en México”, expresó.

REDES SOCIALES Y RIESGOS PARA LOS MENORES

El segundo punto planteado por Haidt está relacionado con el acceso de adolescentes a redes sociales. El especialista consideró que estas plataformas pueden exponer a menores a situaciones para las que todavía no cuentan con herramientas suficientes para enfrentarlas.

Entre los riesgos mencionó el contacto con desconocidos, la exposición a pornografía y hasta la posibilidad de adquirir drogas a través de internet.

“Las redes sociales son totalmente inapropiadas para los niños”, afirmó.

El autor de La generación ansiosa puso como ejemplo a Australia, país que elevó la edad mínima para acceder a redes sociales, y planteó que México podría analizar medidas similares.

Su propuesta no se centra únicamente en controlar el contenido publicado en las plataformas, sino también en regular determinadas funciones que buscan mantener a los menores conectados durante periodos prolongados.

YOUTUBE KIDS TAMBIÉN ES CUESTIONADO

La preocupación por el tiempo que pasan los menores frente a las pantallas también fue abordada por Arturo Bejar, especialista en seguridad digital, quien puso como ejemplo a YouTube Kids.

Bejar señaló que, de acuerdo con información revelada durante procesos judiciales en Estados Unidos, la plataforma infantil habría sido diseñada bajo la llamada “teoría del pasajero”, con la intención de acostumbrar a los niños al consumo prolongado de videos y posteriormente convertirlos en usuarios de YouTube.

“Durante los juicios salió que YouTube Kids estaba diseñado bajo la teoría del pasajero, que lo que estaba por diseño era enseñarle a los niños más chiquitos que estaba bien pasar todo el día viendo videos, porque saben que ese niño se va a graduar a YouTube y que va a pasar toda su vida viendo videos”, aseguró.

El especialista consideró que el caso abre una discusión sobre el papel que tienen las aplicaciones infantiles y sus mecanismos para retener la atención de los usuarios.

Para Bejar, el debate también debe involucrar a madres y padres, especialmente cuando los dispositivos se utilizan como una herramienta cotidiana para entretener a los menores.

“Como papás, aunque es importante tener un poquito de tranquilidad que da la pantalla cuando uno se la da a los niños, es muy importante saber que les estamos enseñando algo que les va a hacer daño a corto y a largo plazo”, afirmó.

La discusión planteada ante Sheinbaum coloca nuevamente sobre la mesa el equilibrio entre tecnología, educación y bienestar infantil, en un momento en que el uso de teléfonos inteligentes forma parte de la vida diaria de millones de estudiantes.

DATOS CURIOSOS

· Jonathan Haidt es autor del libro La generación ansiosa.

· Haidt propuso establecer los 16 años como edad mínima para abrir cuentas en redes sociales.

· El especialista pidió retirar los celulares durante toda la jornada escolar y no únicamente durante las clases.

· Haidt mencionó que 25 estados de Estados Unidos ya aplican políticas para limitar los teléfonos en las escuelas.

· Australia fue presentado como referencia por sus medidas sobre la edad mínima para acceder a redes sociales.

· Arturo Bejar cuestionó también el diseño de plataformas dirigidas específicamente al público infantil.

· La propuesta busca abrir un debate sobre el impacto del tiempo frente a pantallas en niñas, niños y adolescentes.