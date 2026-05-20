Ordena INE 42 días de home office por Mundial

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    Ordena INE 42 días de home office por Mundial
    En los próximos días se detallará cuáles oficinas donde se tramitan credenciales de elector serán cerradas. CUARTOSCURO

Responde medida a las aglomeraciones que generará el evento y a que el gobierno capitalino solicitó usar estacionamientos de inmuebles del órgano electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó trabajar home office por 42 días ante el Mundial de futbol.

En un oficio, firmado por la Secretaria Ejecutiva del organismo, Claudia Espino, argumenta que la Ciudad de México sufrirá tránsito vehicular y contaminación esos días, además de que el Gobierno capitalino le solicitó los estacionamientos.

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“Con motivo de la realización de los partidos correspondientes a la Copa Mundial de la FIFA 2026, y considerando la alta afluencia de personas que se prevé en la Ciudad de México, aproximadamente 1.1 millones de turistas, y con ello el incremento en el tránsito vehicular, la movilidad urbana y las emisiones contaminantes.

“Así como, la solicitud del gobierno local para la utilización de los estacionamientos de nuestros inmuebles y con ello el desahogo automovilístico circulante, se ha determinado administrativamente el cierre de nuestros edificios de la zona sur de la Ciudad, y el trabajo en modalidad remota para el personal del INE del centro del País”, indica el oficio emitido la tarde del 19 de mayo.

Además de su sede central, en Viaducto Tlalpan, donde trabajan alrededor de mil empleados, el INE tiene tres edificios más en zonas cercanas al Estadio Banorte.

La medida, indica el documento, busca evitar aglomeraciones en vialidades y transporte público, reducir tiempos de traslado del personal y garantizar el trabajo del organismo.

“Dicha disposición administrativa, que ya ha sido llevada a cabo en otros momentos de contingencia, aplicará únicamente por el periodo comprendido del lunes 01 de junio al domingo 12 de julio”, detalla el oficio.

Debido a que durante junio una de las sesiones más importantes es la del día 19, pues se decidirá si se entregan registros como partidos políticos a organizaciones, fuentes del INE aseguran que se busca no sea virtual, por lo que se analiza si buscar una sede alterna.

En el oficio se aclara que en los próximos días se detallará qué oficinas en donde se tramita la credencial de electoral serán cerrados.

Las direcciones cuyo trabajo obligue a realizar actividades de manera presencial diseñarán esquemas.

El INE también determinó que el examen para seleccionar a casi 400 empleados del Servicio Profesional Electoral Nacional, que es el personal más especializado del organismo, se realizará el 13 de junio.

Esto luego de que el 16 de mayo se suspendió por los problemas que registró el sistema del Ceneval, dependencia gubernamental que auxilia al INE en dicho examen. En la prueba participarán más de 17 mil aspirantes.

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