¿Qué es Trinitario Mariano?... la organización católica que podría estar detrás de la desaparición de Kimberly Moya

El caso de Kimberly Hilary Moya González, estudiante de 16 años del CCH Naucalpan, ha conmocionado al Estado de México. La joven desapareció tras salir de su casa rumbo a un cibercafé en la colonia San Rafael Chamapa. Su búsqueda movilizó a familiares, vecinos y autoridades, derivando en la detención de dos presuntos responsables, quienes ahora enfrentan cargos por desaparición cometida por particulares.

La madre de la joven, Jaqueline González, aseguró que detrás de la desaparición podría existir una red más compleja que involucra al grupo conocido como Trinitario Mariano, una organización religiosa de corte católico y espiritualista con prácticas que han despertado controversia.

¿QUÉ ES EL TRINITARIO MARIANO?

El Trinitario Mariano es una corriente de religiosidad popular mexicana con más de 130 años de antigüedad. Aunque se presenta como una agrupación devocional católica, su estructura mezcla elementos del espiritismo, la santería y el misticismo ritual.

Entre sus características más reconocibles se encuentran:• El uso de símbolos de poder asociados a la Santísima Trinidad y la Virgen María.• Rituales espiritistas donde participan médiums que afirman comunicarse con “almas de luz”.• Prácticas simbólicas de purificación y sacrificio espiritual, documentadas por antropólogos religiosos.

Estas características han provocado que algunos sectores de la Iglesia católica se deslinden oficialmente del grupo, al considerar que sus rituales se alejan de la doctrina tradicional.

LA POSIBLE RELACIÓN ENTRE EL CASO

De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), uno de los detenidos, Gabriel Rafael “N”, se desempeñaba como ministro dentro del Trinitario Mariano.

En los predios vinculados a él, las autoridades hallaron símbolos característicos del grupo religioso, lo que abrió una línea de investigación sobre la posible influencia de prácticas rituales en los hechos. La madre de Kimberly declaró que entre los objetos incautados se observaron símbolos espiritistas que podrían tener relación con la desaparición de su hija.

DETALLES DE LA INVESTIGACIÓN Y LOS DETENIDOS

La FGJEM informó que cámaras de seguridad captaron a Kimberly saliendo del cibercafé “El Carajo” en compañía de Gabriel Rafael “N”. Según las investigaciones, dentro del establecimiento la joven habría sido sometida y agredida junto con Paulo Alberto “N”, el segundo detenido.

Ambos fueron ingresados al penal de Tlalnepantla. En un taller mecánico relacionado con los sospechosos, las autoridades encontraron rastros hemáticos que coincidieron con el perfil genético de la joven, lo que constituye una prueba clave en el caso.

Mientras tanto, la familia Moya ha denunciado la difusión de videos falsos en redes sociales donde se muestra a otra adolescente, lo que ha entorpecido la búsqueda. El paradero de Kimberly sigue siendo desconocido, y las exigencias de justicia continúan creciendo en Naucalpan y municipios aledaños.

LOS ORÍGENES Y CONTROVERSIAS DEL TRINITARIO MARIANO

Fundado a finales del siglo XIX, el Trinitario Mariano nació como una corriente de fe popular inspirada en la devoción mariana, pero con el paso del tiempo se fusionó con prácticas sincréticas que combinan elementos católicos, indígenas y afroantillanos.

El grupo opera principalmente en el centro y sur de México, aunque también tiene presencia en comunidades de Veracruz, Puebla, Guerrero y la Ciudad de México.

Sus seguidores afirman realizar obras de caridad y sanación espiritual, mientras que críticos y exmiembros señalan que existen líneas internas más radicales, donde se practican rituales de “purificación del alma” con elementos simbólicos de sangre y fuego.

Las autoridades eclesiásticas no reconocen oficialmente al Trinitario Mariano como parte de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y en múltiples ocasiones han advertido sobre el riesgo de sectarismo religioso y manipulación psicológica.

DATOS CURIOSOS• El Trinitario Mariano surgió en el siglo XIX como una reacción espiritual ante la pobreza y el desamparo social en zonas rurales.• Se calcula que hay más de 100 templos o casas de oración vinculadas informalmente al movimiento en México.• En algunos rituales, los devotos visten túnicas blancas con cintas tricolores que simbolizan la unión entre la Trinidad y la Virgen María.• Diversos reportes antropológicos han descrito procesiones nocturnas, rezos de sanación y exorcismos simbólicos dentro de sus prácticas.

El caso de Kimberly Moya ha abierto un nuevo debate sobre los límites entre la fe y el fanatismo religioso. Aunque la investigación de la FGJEM continúa, la mención del Trinitario Mariano ha despertado preocupación por la posible existencia de grupos que operan bajo la apariencia de culto católico pero con prácticas ocultistas.

Mientras el proceso judicial sigue su curso, la familia de la joven mantiene viva la exigencia de justicia, y las autoridades buscan esclarecer si la desaparición de Kimberly está relacionada directamente con las actividades rituales del Trinitario Mariano o con una red delictiva de mayor alcance.