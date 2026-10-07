¿Qué pasó en la Prepa 1 de la UNAM? Alumnos encapuchados toman el plantel, hay un alumno lesionado

Un alumno de segundo año resultó herido este miércoles durante una pelea dentro de la Preparatoria 1 “Gabino Barreda”, ubicada en la alcaldía Xochimilco. El problema provocó protestas de los estudiantes, la salida de los alumnos y la llegada de la policía a las afueras de la escuela.

El pleito comenzó durante las primeras horas de la mañana en la escuela ubicada en la zona de Potrero de San Bernardino. El estudiante herido recibió atención médica en la enfermería del mismo plantel. Los estudiantes señalaron a las autoridades del plantel por supuestas agresiones, pues declararon que el alumno herido fue golpeado por los propios directivos, del que ha comenzado a difundirse un video sobre la agresión.

Asimismo, los propios alumnos aclararon que eran falsas las versiones en redes sociales sobre la entrada de grupos violentos o personas armadas en el plantel. LLEGADA DE LA POLICÍA Y CIERRE DEL PLANTEL Agentes de la policía de la Ciudad de México llegaron al lugar tras recibir llamadas que avisaban sobre los problemas. Los policías se quedaron afuera de la escuela para vigilar la zona y respetar las reglas de la universidad. Un grupo de estudiantes con el rostro cubierto tomó las entradas de la escuela y cerró el plantel para suspender las clases. Como medida de seguridad, los encargados de la escuela sacaron a los demás estudiantes y profesores para evitar riesgos.

¿CÓMO ESTÁ LA SITUACIÓN AHORA? El cierre de la escuela continúa de forma indefinida mientras los estudiantes piden mayor seguridad y castigos para los responsables de la agresión. Las autoridades de la universidad no han dado un informe final sobre la salud del alumno herido ni sobre cuándo regresarán a clases. Se espera que en las próximas horas se reúnan representantes de los estudiantes con las autoridades de la escuela para dialogar.