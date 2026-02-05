¿Quién es Enedina Arellano Félix?... ‘La Narcomami’ estaría de nuevo al frente del Cártel de Tijuana

El tablero del narcotráfico en la frontera norte ha dado un vuelco inesperado. Tras años de un aparente repliegue, la figura de Enedina Arellano Félix, conocida en el mundo del hampa como ”La Narcomami” o “La Jefa”, ha vuelto a emerger de entre las sombras. Según reportes recientes de la periodista Adela Navarro en Zeta Tijuana, la histórica líder no solo ha vuelto a la ciudad fronteriza, sino que lo ha hecho para reclamar el trono de una organización que muchos daban por fragmentada.

Esta vez, el regreso no es un acto de fuerza bruta, sino un movimiento de ajedrez administrativo. Enedina no está sola; cuenta con el respaldo operativo de su sobrino, Fernando Sánchez Arellano, mejor conocido como ”El Ingeniero”. Juntos, están reconfigurando el Cártel de Tijuana bajo un esquema que mezcla la vieja guardia con una visión de negocios moderna, aprovechando los vacíos dejados por otros grupos criminales en la región de Baja California.

Lo que resulta fascinante para el análisis de seguridad es cómo esta dupla ha logrado navegar las aguas de la impunidad. Mientras que los fundadores del clan Arellano Félix terminaron muertos o en prisiones de máxima seguridad, Enedina ha mantenido un perfil bajo que le ha permitido operar durante décadas sin enfrentar un proceso formal en México. Su retorno marca el inicio de una era donde la logística y el lavado de dinero pesan más que las demostraciones de violencia gratuita.

EL REGRESO ESTRATÉGICO DE LA DINASTÍA

El resurgimiento del Cártel Arellano Félix (CAF) se explica, en gran medida, por la reciente salida de prisión de figuras clave. La liberación de “El Ingeniero” en diciembre de 2023 fue el catalizador que la organización necesitaba para reagrupar sus filas. Con el mando operativo nuevamente en sus manos, el grupo ha dejado de ser una célula aislada para convertirse en un actor con capacidad de negociación frente a gigantes como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Lejos de buscar una guerra frontal, la nueva administración de Enedina ha optado por el pragmatismo. Los informes señalan que han tejido alianzas estratégicas que les permiten mantener el control territorial a través de células delictivas menores, a quienes les otorgan “concesiones” de plaza. Este modelo de subcontratación criminal reduce el riesgo para la cúpula y garantiza un flujo constante de ingresos provenientes del tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en la zona.

La estructura actual se apoya en una base de lealtades inquebrantables. Por un lado, conservan a los “viejos lobos” que sobrevivieron a las guerras de los años 90; por otro, han integrado a herederos y nuevos rostros que ven en la figura de ”La Jefa” una garantía de estabilidad. Este andamiaje criminal se ve reforzado por una fachada empresarial robusta, donde negocios legítimos sirven como el vehículo perfecto para la administración de recursos ilícitos.

ENEDINA: LA MENTE FINANCIERA TRAS EL IMPERIO

Nacida en Mazatlán, Sinaloa, Enedina Arellano Félix siempre fue diferente a sus hermanos. Mientras ellos lideraban con armas, ella lo hacía con libros contables. Su formación como contadora profesional le otorgó una ventaja competitiva única en el mundo del crimen organizado: la capacidad de diseñar redes de lavado de dinero tan complejas que han burlado al sistema financiero por años. Desde farmacias hasta inmobiliarias, su red empresarial ha sido el pulmón de la organización.

A diferencia de la narrativa común del “capo” ostentoso, Enedina ha cultivado una imagen de empresaria y figura social. En 1985, su boda con un abogado de Tijuana fue un evento registrado en las páginas de sociales, lo que le permitió integrarse a la élite de ciudades como Guadalajara. Esta habilidad para mimetizarse con la legalidad es lo que la mantiene fuera de las rejas, aunque desde 2002 figura en la lista negra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Su especialización en el manejo financiero ha sido vital para la supervivencia del cártel tras la caída de sus hermanos varones. Ella comprendió antes que nadie que el verdadero poder no reside en quien aprieta el gatillo, sino en quien controla el flujo de efectivo. Hoy, a pesar de los golpes judiciales y la fragmentación interna, Enedina Arellano Félix sigue siendo el eje sobre el cual gira la economía de uno de los clanes más longevos de la historia criminal de México.

EL INGENIERO Y EL NUEVO MAPA CRIMINAL

Fernando Sánchez Arellano, “El Ingeniero”, representa el brazo ejecutor de esta renovada alianza. Detenido en 2014 tras un operativo donde intentó sobornar a los agentes con más de 110 mil dólares, su regreso a las calles ha sido interpretado como un desafío directo a las autoridades. En junio de 2025, la aparición de una narcomanta firmada con su alias en el Bulevar Fundadores confirmó lo que muchos temían: el Cártel de Tijuana está de vuelta en el control territorial.

La captura de otros líderes regionales, como Edwin Huerta Nuño, alias “El Flaquito”, dejó un vacío que “El Ingeniero” ha sabido llenar con rapidez. Su liderazgo no se limita al tráfico; coordina extorsiones, secuestros y el control de las aduanas informales. Bajo la tutela de su tía, ha logrado estabilizar una región que parecía destinada al caos, imponiendo un orden criminal que prioriza la operatividad económica sobre el conflicto sangriento que caracterizó a la década pasada.

El panorama en Tijuana es hoy un espejo de esta nueva realidad. La mezcla de negocios de autopartes usadas con operaciones de alta escala logística define el modus operandi de la familia. Con la experiencia de Enedina en las finanzas y el conocimiento de campo de Fernando, el Cártel de los Arellano Félix parece haber encontrado la fórmula para la resiliencia, recordándonos que en el narcotráfico, las dinastías nunca mueren del todo; solo se transforman.

DATOS SOBRE EL CLAN ARELLANO FÉLIX

· Enedina es la única mujer entre los nueve hermanos del clan Arellano Félix.

· Nunca ha pisado la cárcel a pesar de ser identificada como líder desde hace décadas.

· Se dice que su especialidad es la creación de empresas fachada en el sector salud y bienes raíces.

· El alias “El Ingeniero” proviene de su supuesta formación académica y su enfoque metódico para la logística.