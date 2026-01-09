Reducción de homicidios en México, serían por presiones de Trump

Expertos en seguridad destacaron la baja del 40% en los homicidios de septiembre de 2024 a diciembre de 2025, lo cual argumentaron es muestra de que se terminó la “política de abrazos y no balazos” al crimen que instrumentó el entonces presidente López Obrador; esto, debido al fortalecimiento de las labores de inteligencia y por presiones de Estados Unidos en la materia.

Javier Oliva, experto en seguridad y catedrático de la UNAM, expuso que, de acuerdo con las cifras oficiales, hay una disminución en los homicidios dolosos en el país en el actual sexenio, lo cual indica que la estrategia instrumentada por el secretario Omar García Harfuch está funcionando, aunque hay delitos que aún no logran disminuir, como el caso de la extorsión.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que es evidente que hay un cambio de rumbo en la estrategia de seguridad que instrumentó la presidenta Claudia Sheinbaum respecto no solo a López Obrador, sino a otros sexenios, ya que desde el año 2000 estas áreas estuvieron plagadas de funcionarios improvisados.

“No es una ruptura completa con lo que se hizo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero sí es completamente diferente. Podemos decir metafóricamente que se terminaron los abrazos a los criminales”, apuntó.

Recordó que el año pasado se aprobaron varias reformas en materia de seguridad, entre ellas la Ley de la Guardia Nacional y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que son cambios notables para enfrentar con mayor estrategia e inteligencia a la delincuencia organizada en el país.

“Sí hay un cambio importante, hay una mayor cooperación con Estados Unidos, como lo ha reconocido el secretario de Estado, Marco Rubio; hay una mayor coordinación en temas de inteligencia, combate al tráfico de drogas y armas entre los dos países, pero sobre todo tenemos funcionarios en estas áreas que son profesionales, que conocen el tema y que no son improvisados como en sexenios anteriores”, insistió.

Oliva consideró que este cambio en la estrategia de seguridad no responde necesariamente a presiones de Estados Unidos, porque desde el periodo de transición la presidenta Sheinbaum ya perfilaba la designación de Omar García Harfuch.

Dijo que es evidente que hay avances, como los más de 30 mil detenidos que ha destacado García Harfuch; se ha golpeado a las estructuras criminales de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada, el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima.

“Es decir, hay acciones muy contundentes a diferencia de la estrategia de abrazos y no balazos”.

Abraham Serrano, consultor internacional de seguridad y defensa especializado en geoestrategia e inteligencia y derechos humanos, coincidió en que existe una baja en homicidios dolosos en el país, según cifras oficiales, lo que muestra un cambio en la estrategia de seguridad de López Obrador de consentir al crimen.

“Hay un impacto, digámoslo, geoestratégico a nivel mundial, impulsado obviamente por el gobierno de Estados Unidos y las presiones que existen hacia la presidenta Sheinbaum; esta baja en homicidios dolosos se deriva de esta demanda del gobierno de Trump para dar resultados y combatir al crimen, a los cárteles”.

Indicó que parte de los resultados se debe al grupo de trabajo bilateral entre Estados Unidos y México en materia de seguridad, donde, si bien nuestro gobierno insiste en el tema de la soberanía, es evidente que hay un trabajo conjunto.

Comentó que ese tipo de colaboración en materia de inteligencia, que en México es operada por el secretario García Harfuch, ha permitido fortalecer las capacidades para combatir al crimen y disminuir, según las cifras del gobierno, los índices de homicidios dolosos.

Sin embargo, el experto, egresado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry de la Universidad de la Defensa Nacional de los Estados Unidos de América, dijo que parte de esa baja en homicidios dolosos se puede atribuir al registro de “muertes no determinadas” (como ocurre frecuentemente en la Ciudad de México) y a personas desaparecidas que no entran en esa estadística, lo cual es una “cifra negra” que no se contabiliza oficialmente.

Serrano dijo que es evidente que hay un fortalecimiento en las labores de inteligencia en el gobierno con lo que se logró consolidar la Guardia Nacional y se atacan objetivos estratégicos en delitos de alto impacto; pero hay aún rezagos importantes en el registro de homicidios, además de que no hay muchos avances en delitos del fuero común.

“Son acciones derivadas de las presiones de Estados Unidos. Pero cuando llega Donald Trump en su segundo mandato, prácticamente se eliminó la estrategia de abrazos y no balazos de López Obrador, no por decisión del gobierno mexicano, sino como una exigencia de Washington”, concluyó.