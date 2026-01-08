Trump asegura que iniciará ataques ‘en tierra’ contra cárteles que ‘dirigen México’

/ 8 enero 2026
    Trump asegura que iniciará ataques ‘en tierra’ contra cárteles que ‘dirigen México’
    Fotografía difundida en la cuenta en X @WhiteHouse de La Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una entrevista con el periodista Sean Hannity este jueves, en Washington. EFE | WHITE HOUSE

Mencionó que en su administración han mantenido la estrategia de eliminar el ingreso de drogas a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que su país está por iniciar ataques “en tierra” contra los cárteles del narcotráfico, que según afirmó, “están dirigiendo México”.

“Vamos a empezar a atacar en tierra en lo que se refiere a los cárteles”, aseguró Trump en una entrevista con la cadena Fox News. “Pero hemos erradicado el 97% de las drogas que entran por agua y ahora vamos a empezar a atacar por tierra; en cuanto a los cárteles, los cárteles controlan México”, indicó para Sean Hannity.

Sus declaraciones se producen por primera vez luego que hace menos de una semana de que Washington ejecutara un dispositivo para capturar en Venezuela, donde se realizaron bombardeos en Caracas y otros tres estados colindantes, al presidente Nicolás Maduro y traerlo ante un Tribunal Federal en Nueva York para juzgarlo por narcoterrorismo, donde el líder venezolano se declaró “no culpable”

“Los cárteles están dirigiendo México. Es muy muy triste de ver y darse cuenta lo que ha pasado en ese país. Pero los cárteles lo están dirigiendo y están matando a 250 mil o 300 mil personas en nuestro país cada año”, añadió el republicano en la entrevista emitida hoy.

Trump mencionó que en su administración han mantenido la estrategia de eliminar el ingreso de drogas a Estados Unidos, como se está haciendo con operaciones contra supuestas narcolanchas en el océano Pacífico y el Caribe.

Señaló que planean otra forma de atacar al narcotráfico: por tierra. Mencionando a México como un país que es ‘gobernado’ por cárteles del crimen organizado, ha insistencia de Trump.

Sin embargo, no mencionó que los ataques sean directamente en México.

Por otro lado, puntualizó que logró cerrar la frontera de forma que casi nadie intenta atravesarla, afirmando que personas de Texas y Arizona están felices con la estrategia en la zona fronteriza.

”Así que hemos hecho un muy buen trabajo. Lo estamos reduciendo. Las cifras se están volviendo realmente altas; siempre serán demasiado altas si tienes una sola persona, pero están disminuyendo, igual que la frontera. La frontera fue un desastre total durante años. (...) Esta era una frontera como probablemente ninguna otra en la historia del mundo. Nunca ha habido una frontera como esa en la que cualquiera pudiera entrar a tu país”, agregó a su comentario.

TRUMP VS. NARCOTRÁFICO

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha dicho que combatirá con mano dura el tráfico de estupefacientes, especialmente el de fentanilo procedente de México, y se ha ofrecido a enviar ahí al ejército estadounidense para atacar al narco.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha declinado estas propuestas argumentando que México es un país soberano y que su Ejecutivo apuesta por una solución pacífica.

El pasado domingo, Trump alabó a su homóloga mexicana, pero consideró que la mandataria “está preocupada” y “tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México”.

“Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los carteles son muy fuertes en México”, dijo el magnate neoyorquino un día después de la operación para apresar a Maduro.

Trump y su Gabinete han insistido en los últimos días en que Washington no dudará en usar su poderío militar para defender su seguridad nacional, la cual considera amenazada por los cárteles mexicanos.

