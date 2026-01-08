Trump asegura que iniciará ataques ‘en tierra’ contra cárteles que ‘dirigen México’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que su país está por iniciar ataques “en tierra” contra los cárteles del narcotráfico, que según afirmó, “están dirigiendo México”. “Vamos a empezar a atacar en tierra en lo que se refiere a los cárteles”, aseguró Trump en una entrevista con la cadena Fox News. “Pero hemos erradicado el 97% de las drogas que entran por agua y ahora vamos a empezar a atacar por tierra; en cuanto a los cárteles, los cárteles controlan México”, indicó para Sean Hannity. TE PUEDE INTERESAR: Dos heridos en Portland; agentes de ICE disparan nuevamente contra civiles Sus declaraciones se producen por primera vez luego que hace menos de una semana de que Washington ejecutara un dispositivo para capturar en Venezuela, donde se realizaron bombardeos en Caracas y otros tres estados colindantes, al presidente Nicolás Maduro y traerlo ante un Tribunal Federal en Nueva York para juzgarlo por narcoterrorismo, donde el líder venezolano se declaró “no culpable” “Los cárteles están dirigiendo México. Es muy muy triste de ver y darse cuenta lo que ha pasado en ese país. Pero los cárteles lo están dirigiendo y están matando a 250 mil o 300 mil personas en nuestro país cada año”, añadió el republicano en la entrevista emitida hoy.

Trump mencionó que en su administración han mantenido la estrategia de eliminar el ingreso de drogas a Estados Unidos, como se está haciendo con operaciones contra supuestas narcolanchas en el océano Pacífico y el Caribe. Señaló que planean otra forma de atacar al narcotráfico: por tierra. Mencionando a México como un país que es 'gobernado' por cárteles del crimen organizado, ha insistencia de Trump. Sin embargo, no mencionó que los ataques sean directamente en México. Por otro lado, puntualizó que logró cerrar la frontera de forma que casi nadie intenta atravesarla, afirmando que personas de Texas y Arizona están felices con la estrategia en la zona fronteriza. "Así que hemos hecho un muy buen trabajo. Lo estamos reduciendo. Las cifras se están volviendo realmente altas; siempre serán demasiado altas si tienes una sola persona, pero están disminuyendo, igual que la frontera. La frontera fue un desastre total durante años. (...) Esta era una frontera como probablemente ninguna otra en la historia del mundo. Nunca ha habido una frontera como esa en la que cualquiera pudiera entrar a tu país", agregó a su comentario. TRUMP VS. NARCOTRÁFICO Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha dicho que combatirá con mano dura el tráfico de estupefacientes, especialmente el de fentanilo procedente de México, y se ha ofrecido a enviar ahí al ejército estadounidense para atacar al narco. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha declinado estas propuestas argumentando que México es un país soberano y que su Ejecutivo apuesta por una solución pacífica. El pasado domingo, Trump alabó a su homóloga mexicana, pero consideró que la mandataria "está preocupada" y "tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México".