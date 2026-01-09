Sheinbaum solicitó hablar con Trump tras su comentario de realizar ataques terrestres contra cárteles mexicanos

Esto ocurre en medio de un contexto geopolítico tenso, donde el mandatario estadounidense afirmó en una entrevista con Fox News que las fuerzas de su país comenzarían a “ atacar por tierra ” contra organizaciones criminales que, según él, “están controlando México”.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente , para que dialogue con el secretario de Estado de EU, Marco Rubio , y de ser necesario con el propio Donald Trump , luego de sus declaraciones sobre ataques terrestres contra cárteles en México.

La solicitud de Sheinbaum refleja la preocupación por el impacto de estas declaraciones en la relación bilateral, así como la búsqueda de un entendimiento directo con Washington para evitar malentendidos que puedan afectar la cooperación en materia de seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Acosa ciudadano a Claudia Sheinbaum cuando caminaba por Centro Histórico de CDMX

MÉXICO REAFIRMA SU SOBERANÍA ANTE AMENAZAS EXTERNAS

El gobierno de México ha sido enfático en que no aceptará una intervención militar en su territorio, enfatizando que cualquier apoyo de Estados Unidos debe respetar la soberanía nacional. Según fuentes recientes, Sheinbaum ha rechazado la idea de permitir que fuerzas estadounidenses operen en suelo mexicano.

Ante el anuncio de Trump, el Ejecutivo mexicano ha mantenido su postura de colaboración en temas de seguridad, pero siempre sin comprometer la integridad territorial del país. Las declaraciones de Trump han generado inquietud tanto en el gobierno como entre analistas internacionales sobre los límites de la cooperación y las implicaciones para la política interna de México.

Expertos coinciden en que si bien la retórica estadounidense puede tener un efecto de presión política, una intervención militar directa sigue siendo poco probable debido a restricciones legales y diplomáticas. Aun así, el tema ha dado pie a intensos debates sobre el futuro de la relación entre ambos países.

RETOS EN LA COOPERACIÓN BILATERAL Y RESPUESTAS

Aunque el combate a los cárteles es un objetivo compartido entre México y Estados Unidos, las diferencias sobre métodos han quedado expuestas. Trump ha presentado un enfoque más agresivo, poniendo sobre la mesa la posibilidad de acciones militares más allá de las fronteras estadounidenses.

Sheinbaum, por su parte, ha destacado la importancia de la cooperación inteligente y respetuosa de las leyes internacionales, centrada en compartir información, fortalecer capacidades institucionales y trabajar de forma conjunta contra el narcotráfico sin violaciones a la soberanía.

La presidenta mexicana también ha insistido en que cualquier apoyo debe enfocarse en causas estructurales del crimen y en garantizar que los esfuerzos conjuntos no deterioren las relaciones políticas y económicas entre ambos países.

TE PUEDE INTERESAR: Juez vincula a proceso a presunto agresor de Claudia Sheinbaum por otro caso de abuso

DATOS CURIOSOS

· Esta no es la primera vez que México rechaza intervención militar de EU, una posición histórica respaldada por la Doctrina de no intervención.

· Trump ha utilizado la lucha contra cárteles como parte de su política exterior, incluyendo designarlos como “organizaciones terroristas”.

· El tema de seguridad con EU también ha influido en negociaciones comerciales y cooperación fronteriza.