Reducirán suministro del Cutzamala a Ciudad de México y Edomex

CDMX.- A partir del próximo 17 de mayo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reducirá el suministro de agua del Sistema Cutzamala, a la Ciudad de México y al Estado de México, para cuidar el almacenamiento, dio a conocer la directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), Citlali Peraza Camacho. Además, adelantó que está programada otra reducción que se hará en el mes de junio para regresar al Cutzamala al nivel de operación normal. Si en esta temporada 2026 se registran lluvias por arriba del promedio, entonces se valorará la posibilidad de volver a aumentar el suministro, adelantó.

“Ahorita con el Cutzamala, como bien comentamos, seguimos con el séptimo almacenamiento más grande que hay, que como lo dije es de 545 millones, pero quiero comentar que vamos a disminuir el gasto a la Ciudad de México y al Estado de México; ahorita estaba en 16 (metros cúbicos por segundo) lo vamos a bajar el 17 de mayo, o sea, pasado mañana, el lunes ya se baja. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar el almacenamiento”, indicó. Al dar el banderazo de salida al operativo de lluvias para la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), Peraza Camacho, resaltó que actualmente, el Cutzamala está dando 16 metros cúbicos por segundo, para apoyar ante la temporada de estiaje y al Lerma. Una vez que llega la temporada de lluvias, explicó, ya no es necesario ese apoyo, por lo que de manera programada se reduce el gasto.

REDUCCIÓN SERÁ DE 15 METROS CÚBICOS POR SEGUNDO Precisó que la reducción de mayo será a 15 metros cúbicos por segundo, mientras que la de junio será de otros 700 litros por segundo menos. Cuestionada sobre si estas reducciones no afectarán a la CDMX, de cara a la Copa del Mundo 2026 que tendrá lugar el próximo mes, aseguró que, si la capital pide apoyo, no habrá ningún problema en aumentar el suministro al máximo como se está otorgando actualmente.

“Recordemos que en 2024, en la Ciudad de México se bajó el gasto hasta 6 metros cúbicos por segundo, ahora estamos dando el máximo que puede dar Cutzamala, pero recuerden que este último aumento es únicamente para ayudar a Lerma. Entonces, al llegar las lluvias, ya Lerma ya no requiere este apoyo y es lo que inicialmente se estaría bajando. Pero si la Ciudad de México nos pide el apoyo de continuar, no tenemos ningún problema en aumentar al máximo que es el que actualmente estamos dando”, indicó.

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