Llama Estados Unidos a fiscalías a triplicar casos contra narcopolíticos mexicanos, revela The New York Times

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    Llama Estados Unidos a fiscalías a triplicar casos contra narcopolíticos mexicanos, revela The New York Times
    Aakash Singh pidió triplicar los casos sin importar que sea una molestia del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, destacó el diario. Cuartoscuro

El Subprocurador General Adjunto, Aakash Singh pidió a los 93 fiscales federales del país incrementar los casos, publicó el rotativo

WASHINGTON, EU.- El Departamento de Justicia llamó a las fiscalías federales alrededor de Estados Unidos triplicar el número de acusaciones en contra de políticos mexicanos sospechosos de cooperar con los cárteles de narcotrafico además de fincarles cargos por terrorismo, reveló el diario The New York Times.

Citando instrucciones dadas por el Subprocurador General Adjunto, Aakash Singh, durante una llamada con los 93 fiscales federales alrededor de EU, el diario asegura que el funcionario pidió triplicar los casos contra políticos mexicanos no importando una molestia del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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“Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus cargos para encubrir a terroristas y monstruos que trafican con miseria y veneno”, habría dicho Singh durante la llamada de acuerdo con una fuente anónima citada por el rotativo.

“Si esto resulta desagradable para los funcionarios del Gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos. Si además los avergonzamos y humillamos en el proceso, entonces eso sería la cereza del pastel para nosotros”.

CARGOS POR TERRORISMO CONTRA OPERADORES

El 29 de abril, la Fiscalía Federal por el Distrito Sur de Nueva York fincó cargos por narcotráfico y armas de fuego en contra del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 funcionarios y ex funcionarios, por colaborar con el Cártel de Sinaloa pero dejó fuera cargos por apoyo al terrorismo

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Desde febrero de 2025, la Administración del Presidente Donald Trump designó al Cártel de Sinaloa y otros 5 cárteles del narcotráfico mexicano como Organizaciones Terroristas Extranjeras y desde entonces ha fincado cargos por terrorismo contra diversos operadores de este y contra personas que los ayudan.

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