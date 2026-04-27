Registra Nuevo León tres bloqueos tras detención en Tamaulipas de objetivo prioritario

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México
/ 27 abril 2026
    Registra Nuevo León tres bloqueos tras detención en Tamaulipas de objetivo prioritario
    Fuerza Civil reporta bloqueos en carretera a Reynosa tras captura en Tamaulipas; vialidad fue liberada Google Maps

Los hechos se registraron este lunes a la altura de los kilómetros 122, 144 y 158 de la Carretera libre a Reynosa

Monterrey, Nuevo León.- La captura en Tamaulipas de un objetivo prioritario desató una serie de bloqueos que alcanzaron al estado de Nuevo León, donde la carretera a Reynosa fue obstaculizada por vehículos colocados por presuntos miembros del crimen organizado.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado indicó que se detectaron tres “intentos de bloqueos” a la altura de los kilómetros 122, 144 y 158 en el municipio de General Bravo.

No obstante, afirmó que de inmediato se atendió la situación y se liberó la vialidad.

“Personal de la División Caminos de Fuerza Civil, apoyado por la Guardia Nacional y la Defensa, acudió de manera inmediata, habilitando la circulación por las laterales mientras se retiraban los vehículos utilizados para obstruir la circulación”, precisó.

Afirmó que actualmente las carreteras se encuentran resguardadas y son riesgo para la población, con patrullajes aéreos y terrestres.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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