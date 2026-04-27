Registra Nuevo León tres bloqueos tras detención en Tamaulipas de objetivo prioritario
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Los hechos se registraron este lunes a la altura de los kilómetros 122, 144 y 158 de la Carretera libre a Reynosa
Monterrey, Nuevo León.- La captura en Tamaulipas de un objetivo prioritario desató una serie de bloqueos que alcanzaron al estado de Nuevo León, donde la carretera a Reynosa fue obstaculizada por vehículos colocados por presuntos miembros del crimen organizado.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado indicó que se detectaron tres “intentos de bloqueos” a la altura de los kilómetros 122, 144 y 158 en el municipio de General Bravo.
No obstante, afirmó que de inmediato se atendió la situación y se liberó la vialidad.
“Personal de la División Caminos de Fuerza Civil, apoyado por la Guardia Nacional y la Defensa, acudió de manera inmediata, habilitando la circulación por las laterales mientras se retiraban los vehículos utilizados para obstruir la circulación”, precisó.
Afirmó que actualmente las carreteras se encuentran resguardadas y son riesgo para la población, con patrullajes aéreos y terrestres.