Registra Nuevo León tres bloqueos tras detención en Tamaulipas de objetivo prioritario

Monterrey, Nuevo León.- La captura en Tamaulipas de un objetivo prioritario desató una serie de bloqueos que alcanzaron al estado de Nuevo León, donde la carretera a Reynosa fue obstaculizada por vehículos colocados por presuntos miembros del crimen organizado.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado indicó que se detectaron tres “intentos de bloqueos” a la altura de los kilómetros 122, 144 y 158 en el municipio de General Bravo.