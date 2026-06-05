Excolaboradora de Adela Micha es detenida por presunto fraude millonario

La Fiscalía de la Ciudad de México anunció que, tras un operativo en conjunto con las autoridades de Morelos, fue detenida Suzanne ‘N’, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el uso de documentos falsos que derivaron en afectaciones al patrimonio de la periodista Adela Micha, de quien era ex asistente y productora. La detenida en la colonia Lomas del Mirador, ubicada Cuernavaca, Morelos, es señalada como la probable responsable del delito de uso de documento falso, en una trama legal que involucra afectaciones patrimoniales que superan los dos millones de pesos. La Policía de Investigación de CDMX, en colaboración con la Agencia de Investigación Criminal de Morelos, localizaron a la imputada y fue trasladada a la Ciudad de México e ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla para quedar a disposición del juez.

ASÍ SE ORIGINÓ LA DENUNCIA DE DOCUMENTOS FALSOS A través de un comunicado, la Fiscalía CDMX señaló que la investigación inició en junio de 2025 después de que la comunicadora identificara documentos elaborados en 2019 que contenían su firma, pero aseguró no haberlas rubricado ni autorizado. En uno de los documentos había un contrato de mutuo con garantía hipotecaria con el que obtuvo un préstamo por un millón de pesos, un convenio modificatorio y un pagaré por un millón 240 mil pesos. Micha alegó que los documentos fueron usados sin su consentimiento y la obligaban a asumir compromisos económicos y patrimoniales que no había acordado.

Entre las piezas clave que integran la carpeta de investigación se encuentran: - Un contrato de mutuo con garantía hipotecaria utilizado para obtener un préstamo por 1 millón de pesos;

- Un convenio modificatorio o adéndum;

- Un pagaré que comprometía de manera ilícita el patrimonio de la conductora por la cantidad de 1 millón 240 mil pesos.

Tras hacer entrevistas, obtener documentos y recabar muestras caligráficas, las autoridades giraron una orden de aprehensión en contra de Suzanne ‘N’, quien fue localizada en el estado de Morelos. Adicionalmente, Suzanne ‘N’ enfrenta una causa penal adicional, que fue iniciada en 2024 por el delito de administración fraudulenta de recursos económicos. Presuntamente, mientras se desempeñaba como asistente de la periodista Adela Micha, recibió recursos económicos ligados con las actividades profesionales de la periodista sin su consentimiento. De acuerdo con las autoridades, un tercero hizo varios depósitos por más de un millón de pesos para que la periodista hiciera entrevistas, pero se enteró de esto hasta que la persona que hizo las aportaciones la contactó para conocer el desarrollo del proyecto. Por este hecho, Suzanne ‘N’ fue procesada. Hasta el momento, Adela Micha no ha salido a pronunciarse al respecto.

¿QUIÉN ES SUZANE FAUGIER? Según la cuenta de Linkedin de Suzanne ‘N’, laboró con Adela Micha desde 1997 como coordinadora de invitados en uno de sus programas, posteriormente ascendió a coordinadora general, puesto que ostentó hasta que terminó su relación laboral con la comunicadora en 2025. Actualmente, es directora de ventas en un medio de comunicación. Antes del distanciamiento por el conflicto legal, Faugier mantuvo una relación laboral y de amistad muy estrecha con la comunicadora durante casi tres décadas en proyectos como Las noticias por Adela y En EF y por Adela. (Con información de medios)

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