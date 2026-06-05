Américo Villarreal muestra su visa americana y niega nexos con huachicol

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, amplió hoy su posicionamiento respecto a los señalamientos que publicó el diario estadounidense Los Angeles Times sobre la revocación de su visa. Rechazó que ingresa a los Estados Unidos mediante un permiso especial, y mostró una mica, que afirmó era su visa. En rueda de prensa que ofreció en el Salón Independencia del Palacio de Gobierno del Estado, el mandatario tamaulipeco afirmó: “Cuento con mi visa, no he recibido notificación alguna de cancelación, revocación o restricción por parte de autoridad estadounidense alguna”.

Señaló que jamás ha viajado a los Estados Unidos utilizando un documento distinto al que legalmente le corresponde. Como gobernador de Tamaulipas “todos mis viajes dentro y fuera del territorio nacional han tenido un propósito institucional y de trabajo”, aseveró. Recordó que el pasado miércoles fijó una posición clara respecto a los señalamientos difundidos por el diario Los Angeles Times. “Lo hice porque considero indispensable responder con la verdad cuando se pretende presentar como hechos, afirmaciones que carecen de pruebas y que afectan no solamente a una persona, sino también a la investidura que representa y al pueblo al que sirve”. Dijo que decidió ampliar esa posición para reiterar con absoluta claridad lo que ya había expresado: “Niego de manera categórica y absoluta las aseveraciones contenidas en el reportaje publicado por Los Angeles Times. Se trata de afirmaciones que buscan presentar acusaciones sin exhibir una sola prueba verificable que las haga sustentables”.

NIEGA VÍNCULOS CON HUACHICOL Villarreal aseguró que lo que existe en el reportaje son afirmaciones construidas sobre fuentes anónimas que pretenden convertirse en verdad por el simple hecho de haber sido publicadas y, que la verdad no se construye con insinuaciones, la verdad se demuestra con pruebas. “El reportaje pretende vincularse con actividades relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles, conocido públicamente como huachicol, lo niego de manera categórica, absoluta y contundente, jamás he participado, promovido, protegido, ni mantenido relación alguna con actividades de esa naturaleza ni con ninguna otra conducta al margen de la ley”, expresó Américo Villarreal, al referirse a dicho tema. Aseguró que su trayectoria es pública y conocida por las y los tamaulipecos, porque durante décadas ejerció su profesión como médico especialista en cardiología, dedicado al cuidado de la salud, a la atención de sus pacientes y al servicio de las personas. Dijo que todo lo que ha logrado se lo debe a una vida construida con honestidad, “no a actividades ilícitas, no a intereses oscuros, no a organizaciones criminales. Por eso, rechazo de manera absoluta cualquier intento de vincular mi nombre con actividades criminales que jamás han formado parte de mi vida”.

Recordó que el reportaje sostiene que su visa fue retirada y que ingresa a los Estados Unidos mediante un permiso especial. Mientras decía estas palabras el gobernador sacó la mica de su visa y la mostró a los medios, diciendo: “Esta afirmación también es falsa, cuento con mi visa, no he recibido notificación alguna de cancelación, revocación o restricción por parte de autoridad estadounidense alguna. Jamás he viajado a los Estados Unidos utilizando un documento distinto al que legalmente me corresponde”. Explicó que como gobernador de Tamaulipas todos sus viajes dentro y fuera del territorio nacional han tenido un propósito institucional y de trabajo, “las ocasiones que he visitado los Estados Unidos han estado relacionados con reuniones oficiales, encuentros institucionales, promoción económica, fortalecimiento de relaciones binacionales y gestiones encaminadas a generar mayores oportunidades para Tamaulipas”. Y añadió: “Tengo la conciencia tranquila. No he cometido delito alguno. No tengo relación con organizaciones criminales, no he colaborado con ningún gobierno extranjero, en los términos que de manera irresponsable se insinúan”.

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