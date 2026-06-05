Adultos mayores pueden obtener gratis el beneficio de Volaris y viajar barato con la tarjeta Inapam

¿Planeas tus próximas vacaciones? Si eres un adulto mayor de 65 años o más y cuentas con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) pueden acceder a un beneficio exclusivo que te permitirá ahorra en tu próximo viaje. Aquellos beneficiarios de la credencial del Inapam podrán obtener sin costo la membresía v.club de Volaris; aquí te contamos como puedes obtenerla para descuentos especiales en vuelos, hospedajes y paquetes turísticos.

¿QUÉ ES LA MEMBRESÍA V.CLUB A LA QUE PUEDEN ACCEDER LOS ADULTOS MAYORES La membresía de Volaris está disponible de forma gratuita para quienes cuenten con la credencial del Inapam. Cabe destacar que v.club tiene una vigencia de un año, por lo que al finalizar el periodo se podrá renovar sin costo. Con esto, los adultos mayores que compren un vuelo con Volaris podrán acceder a tarifas preferenciales en vuelos nacionales e internacionales, además de promociones exclusivas para viajes y alojamiento. Entre los beneficios para personas inscritas al programa pueden disfrutar de: - Tarifas especiales en vuelos de Volaris;

- Descuentos en hoteles y hospedajes participantes;

- Promociones en paquetes vacacionales;

- Acceso a ofertas exclusivas para destinos nacionales e internacionales;

- Oportunidades para viajar con costos más accesibles durante todo el año.

ASÍ PUEDES OBTENER LA MEMBRESÍA V.CLUB Para obtener la gratis la membresía v.club con la credencial del Inapam, debes seguir estos pasos: Crea una cuenta en Volaris 1.- Ingresa al portal oficial de Volaris;

2.- Selecciona la opción “Regístrate”;

3.- En “Tipo de cuenta”, elige “Volaris, miembro v.club o INVEX”;

4.- Completa el formulario con tus datos personales;

5.- Verifica que la información coincida exactamente con la que aparece en tu credencial del Inapam;

6.- Haz clic en “Crear mi cuenta” y posteriormente en “Completa tu perfil”. Activación de la membresía una vez creada la cuenta en Volaris 1.- Accede al apartado “Tu Experiencia” dentro del sitio de Volaris;

2.- Llena el formulario correspondiente;

3.- En la sección “Motivo de aclaración”, selecciona “V.Club INAPAM”;

4.- Proporciona la siguiente información:

-Correo electrónico registrado en Volaris.

-Nombre completo del titular.

-Fecha de nacimiento.

5.- Acepta los términos y condiciones;

6.- Adjunta una copia legible de tu credencial Inapam vigente;

7.- Envía la solicitud. Ya enviada la solicitud con la documentación, la aerolínea informa que el proceso puede tardar hasta 48 horas, luego de la valoracón el beneficiario de la credencial del Inapam recibirá una notificación confirmando que la membresía quedó activa y lista para utilizarse. Como ya lo mencionamos, la membresía tiene una vigencia de un año a partir de la fecha de activación, por lo que para conservar el beneficio será necesario realizar nuevamente el proceso de renovación al concluir el periodo y completamente gratis.

¿QUÉ ES LA CREDENCIAL DEL INAPAM? La credencial tiene la cualidad de identificación oficial para trámites en instituciones públicas; el INAPAM ha tenido la prioridad de mantener incluidas, a las personas de la tercera edad, en la sociedad. Después de tramitarla, los ciudadanos pueden optar por rebajas en transporte público, farmacias y consultas médicas; descuentos en pago de agua, predial y servicios municipales; promociones en alimentos, actividades culturales y recreativas; al igual que acceso a programas y servicios especiales para adultos mayores. Se debe destacar que al ser un servicio para el bienestar, el trámite es gratuito, y en su modalidad presencial, no se necesita agendar cita previa. Por ello, se recomienda acudir temprano, antes que el servicio del respectivo módulo alcance su capacidad diaria.

¿QUIÉN PUEDE TRAMITAR LA TARJETA? De acuerdo con INAPAM, todas las personas mayores de 60 años pueden obtener la tarjeta, siempre y cuando completen el registro de manera correcta y presenten los documentos requeridos: - Acta de nacimiento legible;

- Una identificación oficial vigente: INE, IFE, IMSS, ISSSTE, pasaporte, licencia de manejo, cédula profesional o cartilla del servicio militar;

- Dos fotografías tamaño infantil (blanco y negro o a color) recientes y sin anteojos;

- Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada;

- Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

¿EXPIRA? La credencial para adultos mayores del INAPAM no expira, así como que no es necesario renovarla, ya que sigue siendo válida sin importar si tiene un diseño anterior o la fecha de emisión. Aunque, los únicos casos en que la credencial deja de ser válida y es necesario un cambio son: - Deterioro o daño, es decir, si la credencial presenta desgaste, como que el código de barras esté dañado o ilegible, por lo que es necesario renovarla para continuar usándola sin problemas. - Pérdida o robo, en caso de extravío o robo de la tarjeta, el titular de la tarjeta debe acudir a un módulo de atención para solicitar su reposición y así mantener los beneficios activos. - Nueva emisión, cuando el INAPAM actualiza el diseño de la credencial o mejora sus medidas de seguridad, puede ser obligatorio reemplazarla. - Corrección o actualización de datos, si se detectan errores en el nombre, CURP u otros datos personales; en otro caso, si hay un cambio de domicilio, se debe gestionar la corrección para evitar problemas al usar la credencial. - Renovación de credencial Instituto Nacional de la Senectud, las personas que todavía poseen la credencial del antiguo INSEN deben cambiarla por la versión actual del INAPAM, ya que las tarjetas del antiguo instituto ya no son válidas ni para descuentos ni como identificación dentro del programa.

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE LA TARJETA INAPAM? La tarjeta INAPAM brinda descuentos y beneficios en diversas áreas, tanto en instituciones públicas como en establecimientos privados afiliados. Algunos de los rubros donde se puede utilizar son: - Alimentos y abarrotes

- Medicamentos y servicios médicos o de laboratorio

- Ropa, calzado y productos del hogar

- Actividades culturales y recreativas

- Transporte público y foráneo, incluyendo aerolíneas

- Trámites legales, asesoría y servicios funerarios

- Descuentos en pagos de servicios públicos como agua o predial, en algunos municipios La variedad de beneficios disponibles puede variar por estado y municipio, por lo que el INAPAM pone a disposición un Directorio de Beneficios donde se pueden consultar todos los comercios y servicios afiliados en cada región.

¿DÓNDE SE TRAMITA LA TARJETA INAPAM? La tarjeta puede ser tramitada en cualquier módulo del INAPAM, sin importar el estado o la delegación donde resida la persona interesada, ya que es un programa de alcance federal. Los módulos están habilitados de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 14:00 horas. El directorio de módulos y delegaciones del INAPAM a nivel nacional está disponible en línea, en el sitio web oficial: http://www.inapam.gob.mx/es/INAPAM/Delegaciones_ Se recomienda acudir al módulo más cercano con toda la documentación completa, para agilizar el proceso.

¿INAPAM ENTREGA APOYO ECONÓMICOS? La tarjeta del INAPAM no entrega efectivo, pero sí ofrece múltiples beneficios para los adultos mayores en México, como descuentos en transporte, medicamentos, actividades culturales y recreativas. En redes sociales circuló la versión de que los beneficiarios recibirían 6 mil 200 pesos por el Día del Abuelo, pero esto es incorrecta. El plástico no otorga apoyos económicos, solo descuentos y promociones en servicios y comercios. Quienes busquen apoyos económicos deben acudir a los módulos de programas sociales como la Pensión Bienestar, con toda la documentación requerida. Estos apoyos son independientes de la tarjeta INAPAM y dependen de lineamientos del gobierno federal o estatal.

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