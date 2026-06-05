Pésimo arranque en Saltillo: Saraperos cae ante Dorados en el Madero

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    Pésimo arranque en Saltillo: Saraperos cae ante Dorados en el Madero
    Dorados anotó 5 carreras, incluyendo 3 en la tercera entrada, episodio que cambió el rumbo del partido en el Madero. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

La Nave Verde no pudo sostener la ventaja tempranera y perdió 5-2 ante Chihuahua; el segundo duelo será este sábado a las 6 de la tarde

Los Saraperos de Saltillo comenzaron con ventaja, pero no lograron contener la ofensiva de los Dorados de Chihuahua y cayeron 5-2 este viernes en el primer juego de la serie disputado en el Estadio Francisco I. Madero, donde la novena visitante aprovechó sus oportunidades para tomar el control del encuentro.

La Nave Verde se adelantó en la segunda entrada, luego de que Orlando Piña conectó doblete y avanzó hasta la antesala con sencillo de Fernando Villegas. Con casa llena, Oscar Campos elevó de sacrificio al jardín central para que Piña timbrara el 1-0 y encendiera a la afición saltillense.

$!Saraperos de Saltillo cayó 5-2 ante Dorados de Chihuahua en el primer juego de la serie disputado en el Estadio Francisco I. Madero.
Saraperos de Saltillo cayó 5-2 ante Dorados de Chihuahua en el primer juego de la serie disputado en el Estadio Francisco I. Madero. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Sin embargo, la respuesta de Dorados llegó de inmediato. En la parte alta del tercer episodio, Aaron Lugo abrió el ataque con jonrón solitario para empatar el juego. Más adelante, Juan Yepez pegó doblete productor para llevar al plato a Leobaldo Piña y Andre Lipcius conectó sencillo al central para remolcar la tercera carrera de Chihuahua.

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$!Saraperos no pudo aprovechar la localía en el Madero y cayó ante Dorados en el arranque de la serie.
Saraperos no pudo aprovechar la localía en el Madero y cayó ante Dorados en el arranque de la serie. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Saraperos intentó meterse nuevamente en la pelea en el cierre del quinto rollo. Brandon Villarreal recibió pasaporte, Thairo Estrada conectó sencillo y un lanzamiento descontrolado permitió que Villarreal anotara el 3-2, acercando a los locales en la pizarra.

La reacción, sin embargo, no alcanzó. Dorados amplió la ventaja en la sexta entrada con elevado de sacrificio de Leobaldo Piña, que mandó al plato a Justin Connell, y sentenció el marcador en la novena con otro elevado de sacrificio, ahora de Connell, para que Oziel Flores anotara el 5-2 definitivo.

$!La Nave Verde buscará emparejar la serie este sábado, cuando reciba nuevamente a Dorados en Saltillo.
La Nave Verde buscará emparejar la serie este sábado, cuando reciba nuevamente a Dorados en Saltillo. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

Saraperos tuvo oportunidades para volver al juego, especialmente en la octava entrada, cuando Ramón Ríos y Orlando Piña ligaron imparables, pero la ofensiva saltillense no pudo producir el batazo oportuno. En la novena, la ofensiva fue dominada sin daño y Dorados aseguró el primero de la serie.

Con este resultado, Saraperos buscará emparejar el compromiso este sábado, cuando reciba nuevamente a Dorados de Chihuahua en el Estadio Francisco I. Madero. El segundo juego de la serie está programado para las 6:00 de la tarde.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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