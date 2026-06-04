¿Te van a multar si no tienes la CURP Biométrica? La verdad detrás del trámite

Si eres de los que se asustan cada vez que el gobierno anuncia un nuevo documento obligatorio, respira hondo. Con todo el revuelo que se ha armado en las últimas semanas por la llegada de la nueva versión de la Clave Única de Registro de Población, una duda gigante ronda la cabeza de los mexicanos: ¿existe alguna multa por no tramitar la CURP Biométrica? Es completamente normal que sientas incertidumbre. Cada que surge un trámite oficial, el fantasma de las sanciones económicas o los recargos aparece de inmediato. Sin embargo, en este caso específico, las cosas son un poco más relajadas de lo que dictan los rumores de internet.

LA RESPUESTA DEFINITIVA: ¿HAY SANCIONES ECONÓMICAS? Vamos directo al grano para que no pierdas el sueño: no existe ninguna multa, penalización ni sanción de ningún tipo para las personas que no tengan su CURP Biométrica. De acuerdo con las reformas a la Ley General de Población que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las leyes actuales no establecen ningún castigo económico por no realizar este proceso. Así que si has leído en redes sociales que te van a congelar las cuentas o que tendrás que pagar una fortuna por no ir a formarte, puedes estar completamente tranquilo. Esa idea de la multa es totalmente falsa. SI NO HAY MULTA, ¿POR QUÉ DEBERÍA TRAMITARLA? Ya aclaramos que tu cartera está a salvo, pero eso no significa que debas echar en saco roto este trámite. Aunque no te van a multar, la realidad es que la CURP Biométrica se diseñó con un propósito muy claro desde su aprobación: convertirse en el documento nacional de identificación por excelencia en México.

Esto significa que, a mediano y largo plazo, las autoridades y diversas instituciones comenzarán a exigirla de forma obligatoria para prácticamente todo. Si decides no tramitarla, el problema no será una multa, sino el dolor de cabeza que implicará quedarte atascado en ventanillas por no contar con el formato actualizado. LOS TRÁMITES DONDE SÍ LA VAN A PEDIR La meta del gobierno es que este documento, que incluye tus datos biométricos como huellas dactilares y el registro del iris, sea la llave de entrada para tu vida civil y financiera. Próximamente, la CURP Biométrica se solicitará de manera obligatoria para: - Acceder y mantener los apoyos de programas sociales gubernamentales. - Realizar contrataciones, aperturas de cuentas y movimientos en servicios financieros y bancos. - Inscripciones y validación de documentos en trámites educativos de todos los niveles. - Emisión de otros documentos oficiales de identidad.

En resumen, no vas a pagar un solo peso de multa si decides dejar el trámite para después. Sin embargo, para evitar largas filas en el futuro o quedarte fuera de servicios esenciales, lo más inteligente es ir planeando tu cita. Al final del día, es mejor tenerla a la mano antes de que se convierta en el requisito indispensable para tu día a día.

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