Repunte de casos de COVID-19 en México

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A pesar de las vacunas, el COVID-19 sigue siendo una adversidad presente en todo el territorio mexicano

A solo un par de años de que la pandemia del COVID-19 haya acabado, nuevos casos de dicha enfermedad han repuntado en el territorio de México.

La Secretaría de Salud informó que en al menos 28 estados se han registrado casos de contagio. Según los informes de la dependencia, la infección no tardó más de un par de semanas en propagarse. La actualización más reciente de gente contagiada corresponde al lapso del 28 de junio al 4 de julio.

La Secretaría de Salud detalló que los datos provienen del sistema SISVER y corresponden estrictamente a casos confirmados por laboratorio mediante la prueba de RT-PCR en las Unidades de Salud Monitoras de Enfermedad Respiratoria Viral.

Se detalló que por el momento hay 709 casos de COVID-19 en México; 399 corresponden a mujeres y 310 a hombres.

Las entidades que registran más contagios sumados son la Ciudad de México, con 265 casos acumulados (123 hombres, 142 mujeres); Hidalgo, con 72 casos acumulados (26 hombres, 46 mujeres); Estado de México, con 73 casos acumulados (35 hombres, 38 mujeres).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reaparece-el-covid-19-en-yucatan-reportan-primer-caso-en-este-ano-GF20701520

En la información recién registrada se detalló que en esta semana hay 64 casos confirmados en la Ciudad de México, en Edomex, con 13 casos, Puebla y Jalisco, con 8 respectivamente, y Guanajuato, con 7.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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