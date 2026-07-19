Repunte de casos de COVID-19 en México

A solo un par de años de que la pandemia del COVID-19 haya acabado, nuevos casos de dicha enfermedad han repuntado en el territorio de México.

La Secretaría de Salud informó que en al menos 28 estados se han registrado casos de contagio. Según los informes de la dependencia, la infección no tardó más de un par de semanas en propagarse. La actualización más reciente de gente contagiada corresponde al lapso del 28 de junio al 4 de julio.

La Secretaría de Salud detalló que los datos provienen del sistema SISVER y corresponden estrictamente a casos confirmados por laboratorio mediante la prueba de RT-PCR en las Unidades de Salud Monitoras de Enfermedad Respiratoria Viral.

Se detalló que por el momento hay 709 casos de COVID-19 en México; 399 corresponden a mujeres y 310 a hombres.

Las entidades que registran más contagios sumados son la Ciudad de México, con 265 casos acumulados (123 hombres, 142 mujeres); Hidalgo, con 72 casos acumulados (26 hombres, 46 mujeres); Estado de México, con 73 casos acumulados (35 hombres, 38 mujeres).