Reaparece el COVID-19 en Yucatán; reportan primer caso en este año

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    Reaparece el COVID-19 en Yucatán; reportan primer caso en este año
    Durante el 2025 Yucatán acumuló 139 contagios de COVID-19, cifra menor a los 280 reportados en 2024. Cuartoscuro

El Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal informó que al cierre de la primera semana de mayo se confirmó el caso de una mujer infectada

MÉRIDA, YUC.- Después de cuatro meses sin casos confirmados de COVID-19, Yucatán registró el primer contagio de la enfermedad en este año, de acuerdo con informes del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal.

La dependencia indicó que al cierre de la primera semana de mayo se confirmó el caso de una mujer infectada con COVID-19 en la entidad, lo cual representa el primer registro oficial de 2026.

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Hay que señalar que en esta misma fecha del año pasado, el estado acumulaba ocho casos positivos, lo que refleja una disminución importante en la circulación del virus.

SIETE CASOS CONFIRMADOS EN MÉXICO

Este único caso en Yucatán se suma a los siete contagios confirmados en México durante ese periodo.

Jalisco encabezó la lista con tres, seguido por Nuevo León, Estado de México, Hidalgo y Yucatán, con un caso cada uno.

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Durante el 2025 Yucatán acumuló 139 contagios de COVID-19, cifra menor a los 280 reportados en 2024.

SUMAN 279 CASOS A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, hasta ahora se contabilizan 279 casos confirmados: 150 mujeres y 129 hombres.

En contraste, la influenza estacional continúa con mayor presencia en Yucatán, pues entre noviembre de 2025 a la fecha se han confirmado 389 casos, lo que representa 8.3% del total nacional.

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El subtipo predominante en la Península es el AH1N1, el mismo que históricamente ha provocado los cuadros más agresivos de influenza en México.

COVID-19 DEJÓ 22.1 MILLONES DE MUERTES

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el pasado miércoles que la pandemia de COVID-19 provocó alrededor de 22.1 millones de muertes adicionales entre 2020 y 2023, incluidas víctimas indirectas, una cifra que triplica ampliamente los fallecimientos reportados oficialmente.

Fue mediante su informe Estadísticas Mundiales de Salud 2026 en donde el organismo informó que el impacto de la pandemia revirtió una década de avances en la esperanza de vida mundial y evidenció las debilidades estructurales de los sistemas de salud.

La esperanza de vida global cayó de 73 años en 2019 a 71 años en apenas dos años, regresando a niveles de hace más de una década.

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