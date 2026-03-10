Resta Sheinbaum importancia a ausencia en cumbre de líderes latinoamericanos

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que mantiene un estrecho acuerdo de cooperación en seguridad con Estados Unidos desde inicios del actual mandato de Donald Trump, y restó importancia a que México no fuese invitado a la reciente reunión regional impulsada por Washington.

“No fuimos invitados. Pero no necesitábamos ser invitados, porque nosotros tenemos ya un acuerdo con Estados Unidos”, expresó la mandataria, cuestionada sobre la exclusión de México del encuentro ‘Escudo de las Américas’ de Trump con una veintena de líderes latinoamericanos en Miami para coordinar acciones contra el crimen.

La gobernante mexicana mantuvo que la relación bilateral en materia de seguridad ya está establecida con EE.UU. mediante un mecanismo de trabajo bilateral.

La presidenta explicó que hay una estrecha coordinación con Estados Unidos, y recordó que el equipo de seguridad mexicano viajó a Washington apenas unas semanas después de la toma de posesión de Trump.

Sheinbaum afirmó que el acuerdo se consolidó tras una visita a finales de 2025 del secretario de Estado, Marco Rubio, a México cuando “se cerró el entendimiento” en el marco de la soberanía y “protección del territorio”.

La mandataria indicó que ese mecanismo continúa activo y contempla reuniones periódicas entre autoridades de ambos países.

Añadió que, más allá de declaraciones políticas, su Gobierno se enfoca en la cooperación operativa con diversas instituciones estadounidenses, y dijo que la colaboración ha dado resultados, al señalar una disminución en el tráfico de fentanilo desde México hacia Estados Unidos.

Este fin de semana se celebró la reunión denominada ‘Escudo de las Américas’, una iniciativa en la que cerca de 20 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Argentina, El Salvador, República Dominicana, Panamá y Ecuador, se comprometieron a cooperar con Washington para combatir a los “narcoterroristas”, encuentro al que México no estuvo invitado.

Además de México, tampoco asistieron Brasil y Colombia, todos ellos con líderes progresistas.