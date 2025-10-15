Restos de basura espacial afectan a la fauna marina de Tamaulipas

El 15 de octubre se reportó que restos de basura espacial llegaron a las costas de Tamaulipas. Presuntamente, los detritos provienen del cohete Starship 11, de la empresa privada SpaceX, de Elon Musk

Se estima que los restos han provocado estragos ambientales en los mares próximos a la playa de Bagdad, Matamoros. Se reportaron delfines muertos, por lo que se han alertado a grupos ambientalistas y a las autoridades locales para revisar la zona.

Según los informes de Conibio Global AC, algunos de los ejemplares de delfines muertos serán llevados a laboratorios para realizar una autopsia y así descifrar si sus muertes tiene relación con la presencia de la basura espacial en la zona.

Entre los residuos, se destacó un tanque metálico que puede contener hasta 200 litros; medios han descrito que posiblemente sea componente de los propulsores, pero no se han hecho aclaraciones oficiales.

Las organizaciones ambientalistas le piden a la PROFEPA, SEMARNAT y la Secretaría de Marina, revisar los mares próximos al Golfo de México, para detectar posibles restos de la nave.