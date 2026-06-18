Retrocede México 7 posiciones en índice mundial de competitividad

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    Retrocede México 7 posiciones en índice mundial de competitividad
    México está por debajo de naciones latinoamericanas como Chile, Argentina, Colombia y Perú, pero superó a Brasil y Venezuela. CUARTOSCURO

El País se ubicó en el sitio 62 de una lista de 70 países en total, elaborada por el Institute for Management Development

México cayó siete lugares en la clasificación del Índice de Competitividad Mundial 2026 al bajar del sitio 55 al 62 de una lista de 70 países, de acuerdo con el reporte anual del Institute for Management Development (IMD) con sede en Suiza.

La economía mexicana quedó detrás de países latinoamericanos como Chile en el lugar 43, Argentina en el 58, Colombia en el 59 y Perú en el 60. Solo quedó en mejor lugar que Brasil en el 65 y que Venezuela en el 70.

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Asimismo, quedó lejos de países como China que logró ubicarse en el lugar 12 y de la India en el 44.

El Centro para la Competitividad del IMD dio a conocer el documento “Folleto de Competitividad Mundial 2026”, en el que explicó que México obtuvo 42.85 puntos de 100, lo que lo situó en el lugar 62.

Singapur fue país que logró obtener 100 puntos, lo que le permitió quedar en el primer lugar del indicador del IMD. En el segundo sitio estuvo Hong Kong, en el tercero Suiza, le sigue Taiwán, después Emiratos Árabes Unidos, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, Suecia y Estados Unidos.

El Centro de Competitividad mide cuatro factores: Desempeño económico, Eficiencia gubernamental, Eficiencia de negocios e Infraestructura, los cuales se dividen en cinco subfactores, en los que se evalúan 20 aspectos para sumar 341 criterios.

Las evaluaciones para México dejan al país con la mejor calificación en Desempeño económico, al ubicarlo en el sitio 41, en el 57 en Eficiencia de negocios, mientras que los peores lugares, al colocarse en los últimos 10 sitios, los obtuvo en Infraestructura, lugar 64 y en Eficiencia Gubernamental en el 67.

Si se consideran los subfactores la calificación más baja la obtuvo en legislación para negocios al estar en el sitio 69 de 70; Infraestructura básica en el 66 y Financiamiento Público 65.

También se ubicó en los últimos 10 lugares en los subfactores de: Marco institucional 63 y social 62, Financiamiento 62, Infraestructura tecnológica 63, Salud y Medio Ambiente 61 y Educación 65.

Como retos para este 2026, el IMD enlistó que deberá fortalecerse la coordinación entre los gobiernos municipales, estatales y federales en iniciativas estratégicas; reforzar el marco legal y la certeza jurídica en el ambiente de negocios; promover la producción económica a través de la innovación, excelencia operativa, medidas de desempeño y fortalecimiento de los mercados locales.

El IMD añadió que México debe mejorar la alineación del desarrollo del talento con las capacidades técnicas y de gestión que exige la industria. Así como fortalecer las cadenas de valor nacionales y la infraestructura clave en energía, logística y digitalización.

Cabe mencionar que México se situó entre los lugares 55 y 56 del Índice de Competitividad Global en los últimos cuatro años.

Para el director del Centro de Competitividad Mundial del Instituto para el Desarrollo Gerencia, Arturo Bris, “las economías no se vuelven competitivas legislando más. Se vuelven competitivas cuando los actores económicos confían en que los contratos se respetarán, las decisiones públicas serán revisables, la corrupción estará limitada y la discreción administrativa funcionará”.

Añadió que las tensiones geopolíticas suben, la incertidumbre política aumenta, la Inversión Extranjera Directa es débil, la confianza en el gobierno es “flaca” y se observa como la resiliencia, autonomía estratégica e integración selectiva sustituye a la antigua norma de integración abierta.

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